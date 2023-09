Non, les franges ne sont pas réservées qu’aux cow-boys, loin de là ! Remises au goût du jour après une absence prolongée, elles s’étaient déjà largement invitées dans nos vestiaires l’année dernière et elles reviennent à nouveau en force pour la saison automne-hiver 2024.

On ne cessera de le répéter, la mode est un éternel recommencement. Les styles s’imposent, se suivent, évoluent, passent et puis reviennent sur les devants de la scène de manière cyclique. Il n’en va guère autrement des franges, qui signent un véritable retour en grâce depuis l’an passé.

Synonymes de mouvement, de dynamisme et d’originalité, elles ont été intégrées sans mal aux collections des créateurs, nous en faisant voir de toutes les couleurs sur les podiums. Il n’en fallait pas plus pour que les marques de prêt-à-porter ne se les approprient à leur tour, les déclinant dans de multiples versions, et que les influenceurs adoptent la tendance, nous donnant l’envie irrésistible d’en faire de même…

Vêtements et accessoires

Oui, mais comment ? Pulls aux poitrail et manches frangés, pantalons aux bas (très) effilochés, robes de soirée d’inspiration années folles, etc., les franges sont partout et s’adaptent à tous les styles ! Elles ont surtout l’avantage d’apporter à nos looks une juste dose de fantaisie, grâce à une seule pièce seulement, sans tomber dans l’excès, pour des tenues qui sortent définitivement de l’ordinaire.

Pour celles qui restent frileuses à l’idée d’adopter cette tendance des franges par le biais de leurs vêtements, pas de panique: elles ornent aussi tout un tas d’accessoires ! Sacs, chaussures ou simples écharpes, les franges peuvent également se porter avec davantage de discrétion.