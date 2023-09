L’acteur Mathieu Kassovitz dans un état “préoccupant” après un accident de moto : les premiers éléments de l’enquête

Au lendemain de cette annonce, plusieurs médias français diffusent quelques informations supplémentaires concernant notamment les circonstances de l’accident.

Ainsi, s’il s’avère que le pronostic vital de l’acteur ne soit pas engagé, il apparaît clairement que l’accident soit survenu lors d’un stage de perfectionnement au pilotage moto auquel participait le comédien et réalisateur sur le circuit de Linas-Montlhéry (Essonne).

D’après les premiers éléments, le quinquagénaire, qui se préparait pour un film, a violemment percuté le sol après avoir été éjecté de son deux-roues. Seul en cause, l’acteur français, qui était conscient à l’arrivée des secours et souffrait de plusieurs fractures ouvertes, aurait été principalement touché au niveau du bassin et à une cheville selon RTL.

Transporté dans un hôpital de la région parisienne, Mathieu Kassovitz (56 ans) aurait été endormi en raison de trop fortes douleurs, peut-on également lire dans “Le Parisien”.

Dernière précision : l’accident se serait produit sous les yeux d’une des filles du réalisateur, qui le suivait sur une moto accompagnée d’un moniteur.

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Évry afin de mieux comprendre les circonstances de l’accident. Ce lundi, les enquêteurs poursuivent l’audition des témoins.