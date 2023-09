Quels sont les travaux à réaliser au jardin en septembre : les conseils de Marc Knaepen

Il y a toujours quelque chose à faire au jardin, en fonction des saisons mais aussi des besoins, des envies du jardinier et de la structure du jardin.

Des semis et des repiquages au potager

Des parcelles du potager se libèrent et il est par conséquent opportun de prévoir des légumes "de remplacement". Vous pouvez encore semer de la doucette, autre nom de la mâche. À noter que les graines de mâche de plus de 2 ans germent mieux. Pour réussir le semis, les graines ne doivent être que légèrement enterrées et le sol tassé légèrement avant de répartir les graines. Un semis de radis hâtif est aussi envisageable, mais si vous aimez consommer de la délicieuse laitue en hiver (et jusqu’en mars), il faudra penser à semer une variété extraordinaire, à savoir la laitue d’hiver "Passion brune". Très résistante au froid, elle continue à grossir durant chaque période de douceur ! Le semis peut s’effectuer en serre froide ou sous couche, en gardant bien en tête que des températures supérieures à 20°C entraînent la dormance des semences de laitues. Le repiquage au jardin aura lieu en octobre. N’aimant pas du tout la chaleur, les épinards peuvent encore être semés en septembre, si possible dans la première moitié du mois.

Les cucurbitacées et le blanc

Toutes les espèces de cette famille sont sensibles au blanc, autrement dit à l’oïdium. Cette "poudre" blanche provoque le desséchement du feuillage assez rapidement. Si l’attaque est minime et que la plante est en fin de vie, laissez faire la nature et n’intervenez pas. Dans le cas d’un rapide développement de l’oïdium sur des plantes encore saines, pulvérisez le végétal avec une solution composée d’1 l de lait demi-écrémé et de 3 l d’eau de pluie. Résultat garanti et sans aucune nocivité. Sont concernés ici les courges, courgettes, potirons…

Des fraisiers pour une récolte en 2024

La meilleure période pour planter des fraisiers court de la mi-août à la mi-septembre. La terre est encore bien chaude et, normalement, humide: deux conditions importantes pour une bonne reprise des fraisiers. L’emplacement doit être ensoleillé et le sol suffisamment bien pourvu en matières nutritives. Attention: ne jamais planter des fraisiers au même endroit pendant au minimum 3 ans, sauf apport d’un engrais organique bien spécifique.

À vous maintenant de choisir les variétés qui vous plaisent le plus…