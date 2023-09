Nos poules sont bien plus intelligentes qu’on ne le pense

Le lecteur, novice en élevage ou habitué aux poules, y découvre des créatures d'une grande intelligence, socialement structurées, qui reconnaissent et apprécient son soigneur. L'ouvrage d'experts y décrypte, anecdotes à l'appui, le comportement des poules: les raisons du bain de poussière qui précède le bain de soleil, le rôle important du bec multifonctions, les amitiés sur le perchoir, ce haut lieu de représentation des liens, les troubles du comportement, etc. Un livre complet invitant à s'immerger dans le poulailler.

Six trucs à savoir pour mieux les comprendre

1.Un coq pour 15 poules

À moins de vouloir des poussins, un petit poulailler peut se passer d’un coq... Mais plus les poules sont nombreuses, plus la présence d’un coq sera utile "pour son rôle de gardien de la paix", expliquent Antje Krause et Wilhelm Bauer. "Il a une influence bénéfique sur la vie sociale et il calme activement les poules qui se chamaillent. Aussi, il ne cesse de surveiller les alentours et alerte en cas de dangers." Un coq pour quinze poules est un rapport équilibré.

2.Pourquoi elles caquettent

Parfois bruyante, la poule "caquette". Lorsqu’un intrus s’introduit dans l’enclos ou qu’une "copine" se fait attraper brusquement, le caquètement se propage aux autres... En solo, le chant de la poule s’élève après la ponte. Par fierté ? Surtout pour signaler au groupe qu’elle est de retour et au coq qu’elle n’est pas encore disponible... L’ovule du prochain œuf n’est pas encore prêt. Le coq aussi aime glousser, pour prévenir la poule qu’il a trouvé des mets au sol.

3.Une hiérarchie complexe

Les poules ne sont heureuses qu’ensemble. À deux ou trois au minimum. Et dans la basse-cour, un ordre hiérarchique s’organise naturellement, pour la bonne cohabitation de tous. Chacune se mesure aux autres. Il n’y a en réalité pas d’organisation pyramidale, mais une hiérarchie complexe, faite d’entrelacs de relations mutuelles, avec des "coups de bec de rappel" si nécessaire. Et, au-dessus du groupe, une dominante, souvent une ancienne robuste ou le coq.

4.Nouvelle venue

Quand il s’agit d’accueillir une nouvelle recrue, les poules ne sont pas toujours gentilles ! Si une inconnue est aperçue, fort probable que toutes se lancent à sa poursuite pour la tester. "Une seule poule introduite restera marginale toute sa vie. L’idéal est d’introduire autant de nouvelles qu’il y a d’anciennes." Enfin, un conseil reste inchangé: introduire les nouvelles au crépuscule. Au matin, elles se seront déjà acclimatées à l’ambiance et aux odeurs et feront face aux autres encore endormies... "Comme si elles avaient toujours été là"!

5.Poules de cirque

Apprendre des tours, cela n’a rien de sorcier pour une poule docile et familière. Pour une récompense (par exemple: un spaghetti cuit ou un ver), elle apprendra volontiers à danser entre les jambes ou à sauter sur les genoux de son soigneur. Sur Internet, de nombreux passionnés livrent leurs astuces et numéros, comme retrouver un objet ou suivre une baguette... souvent rouge. Une couleur dont les poules semblent folles!

6.La vie en rouge

Mais pourquoi le rouge est-il leur couleur favorite ? Car il annonce la bonne santé d’un ou d’une partenaire, à maturité sexuelle. Plus précisément, l’information est affichée, chez le coq comme la poule, chez la plupart des races, sur la crête et aux caroncules rouge vif... A contrario, ces parties sont plus claires chez les jeunes ou en pause de ponte. Mais le rouge attise aussi les déviances, comme le picage des plumes et le cannibalisme, à la vue du sang chez des congénères.

"Mais pourquoi mes poules font ça? Décrypter leur comportement", Antje Krause et Wilhelm Bauer, 143 p., ouvrage traduit de l'allemand en français aux éd. Terre vivante.