Connaissez-vous la Misumena vatia, l’arraignée qui se déplace comme un crabe

Continuons notre petit tour des araignées du jardin avec cette reine du camouflage, l’araignée crabe (Misumena vatia.) De petite taille, à peine 3 à 5 mm pour le mâle et 8 à 11 mm pour la femelle, cette araignée est commune dans nos jardins, mais son camouflage est tel qu’il n’est pas toujours facile de la repérer. Le mâle possède un abdomen blanc jaunâtre, tandis que la femelle est blanche, jaune ou vert pâle. Pourquoi araignée crabe ? C’est sa façon de se déplacer qui lui a valu ce surnom: l’espèce a deux pattes antérieures plus longues que les postérieures, ce qui a pour conséquence que cette araignée originale se déplace de manière latérale, comme le fait le crabe. Autre nom populaire de l’araignée crabe : thomise variable. Cela s’explique par le fait qu’elle change de couleur en fonction du végétal sur lequel elle chasse ses proies. Si, par exemple, elle est posée sur une fleur jaune, elle devient jaune, ce qui la rend quasiment invisible par ses futures proies. Évidemment, ce changement de couleur ne se fait pas dans la minute, il faut en moyenne 4-5 jours d’adaptation. L’araignée crabe ne tisse jamais de toile mais chasse à l’affût. Elle se nourrit de mouches, syrphes, guêpes et même petits papillons. Ses pattes antérieures sont toujours prêtes à frapper et la réaction est extrêmement rapide, ce qui ne laisse aucune chance à l’insecte. Dès la capture, elle injecte un venin qui liquéfie la victime et la rend facilement assimilable par l’araignée.