Les poules : un vrai patrimoine wallon en voie de disparition

Bien-être de la coquette

©bignai - stock.adobe.com

Dans un concours avicole, c'est avant tout l'esthétique qui prime sur le comportement. "Mais une poule calme gagne davantage de points et cela facilite aussi le travail du jury. Ce qui compte surtout, c'est le physique de la poule ou du coq." Alors, Claude chouchoute ses poulettes. À commencer par des bains. "Pas question de les laver à l'eau, non, bien que certaines races le nécessitent pour les concours : les Sussex car elles sont blanches, les nègres-soie, etc. Je mets à leur disposition du sable du Rhin, en été. Et le meilleur, c'est la cendre de bois, tirée de poêle en hiver." Le but ? "Elles s'y roulent avec plaisir, puis se secouent pour se débarrasser des parasites."

Le jour J venu, la toilette est méticuleuse. "Je vérifie qu'il n'y ait pas de plumes manquantes ou cassées. Je nettoie la bague. J'applique un peu d'huile d'olive sur les plumes. Et de la vaseline sur les pattes."

Son travail de grands soins et de sélection est régulièrement récompensé. Des coupes, des enveloppes, TV, percolateurs, micro-ondes... des prix symboliques. C'est avant tout de la fierté et la reconnaissance de ses pairs qui motivent l'éleveur.

Jusqu'en hiver, il participera à une dizaine de concours. Après quoi, il gardera jalousement ses meilleurs reproducteurs, pour renouveler le cycle.

Un coût dissuasif

©Patryssia - Fotolia

L’élevage de volaille est une passi.on en perte de vitesse. C'est le constat que fait Claude Collard. L'éleveur amateur observe la disparition des concours de volaille en Belgique depuis une vingtaine d'années. "Le Hainaut, par exemple, comptait 33 événements quand j'ai débuté. Il n'en reste plus que 3 par an." Les raisons ? "Un manque d'intérêt pour les nouvelles générations, retenues par les écrans et d'autres loisirs, suppose Claude. Pour élever des poules, il est évident qu'il faut être disponible chaque jour, au minimum deux fois, et surtout au moment des naissances, en couveuse." Et l'éleveur amateur ne le cache pas : " C'est aussi de plus en plus coûteux." Si l'on sort l'ardoise de l'éleveur, le prix des aliments, en forte augmentation ces derniers mois, est en premier poste. "Comptez également les frais de déplacement vers les concours, un peu partout en Belgique, et surtout en Flandre. Le vaccin annuel, contre la “pseudo-peste aviaire”, le seul obligatoire, pour une cinquantaine d'euros pour l'ensemble des poules. Et quand c'est nécessaire, les autres produits sanitaires contre les vers intestinaux ou les poux rouges." Quant au budget d'inscription aux concours, cela reste encore raisonnable. "Comptez 3 € par volaille et 4,50 € pour le palmarès, pour un total de 35 € environ pour 10 poules."