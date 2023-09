Iron euthanasié à La Louvière: un chien qui a mordu mordra-t-il encore?

"Cette idée est totalement fausse", répond d’emblée Grégory Kirschfink, comportementaliste et éducateur canin de Liège. "Si un chien a mordu et qu’on ne fait rien, oui ça se reproduira. Par contre, avec l’aide d’un comportementaliste canin, il est possible de réaliser un travail avec le chien pour ne plus que ça arrive." Les comportements s’autorenforcent, si rien n’est fait. "Je le vois avec mon travail, il y a plein de chiens qui ont mordu qu’on arrive à rééduquer. Mais si tu laisses en état, le chien recommencera."

"Dans le cas d’Iron, on ne sait pas ce qu’il s’est passé. C’est aussi une question de circonstance: on ne sait pas s’il y a eu un effet de meute (le premier attaque, alors le second suit) ou s’il avait une agressivité envers les enfants", commente-t-il, sans rentrer dans les détails.

Le danger vient souvent du maître

"On parle toujours du chien et jamais du maître, alors que la plupart du temps le danger vient du maître. Si ce dernier n’a pas d’éducation et ne prend pas la peine de rééduquer son chien après un accident, par je-m’en-foutisme ou manque d’argent, alors un autre accident arrivera." Pourtant les signes avant-coureurs existent, dit-il. " Souvent, on le voit venir. Le cas contraire est très rare. Il y a quatre formes d’agressivité chez les chiens: l’aboiement, le grognement, montrer les dents et pincer ou mordre", expose-t-il.

"Je ne comprends pas: il n’avait jamais mordu"

"Quand un client m’appelle parce qu’il a eu un accident avec son chien et qu’il a mordu, bien souvent on me dit:"je ne comprends pas: il n’avait jamais mordu". Mais une fois en séance, on m’explique souvent que le chien aboyait voire grognait dès que quelqu’un rentrait dans la maison. Ca montre un malaise de la part du chien et dans tous les cas ce n’est pas normal." Quant à la réponse toute faite, "C’est normal, il monte la garde", le spécialiste est catégorique: " Un bon chien de garde ne doit pas repasser derrière toi lorsque tu invites quelqu’un à rentrer dans ta maison. Il ne doit pas aboyer." L’agressivité vient d’un malaise, et sans travail: l’aboiement laissera place au grognement puis au pincement au mollet voire, ensuite, à la morsure, dit-il. "Il ne faut pas laisser les choses dégénérer."

Combien de temps pour régler ce type de problème ? Comptez environ un mois, dit-il. " Ça dépend de chaque professionnel. Dans ce genre de cas précis, je compte une séance pour expliquer aux gens comment faire et régler le problème. On fait des exercices pratiques avec le chien et les résultats sont là dès la première séance. En moyenne, il faut faire les exercices une dizaine de fois pour que le chien arrête définitivement." Et d’expliquer: "On dit que l’agressivité bloque la sociabilisation. Il faut donc supprimer la réactivité du chien, associer les personnes qui entrent dans la maison avec quelque chose de positif, afin de faire en sorte que le chien se resociabilise."

Le professionnel est aussi régulièrement appelé afin de déterminer le niveau de dangerosité d’un chien. "L’échelle va de"1"pour pas dangereux à"5"pour super-dangereux. C’est sur base de ce rapport qu’on décide si on doit faire piquer ou non un chien…"