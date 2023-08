Nager avec des palmes, c’est excellent pour la santé et le mental !

Intéressant contre la cellulite

"Il faut d’abord dire qu’on manque tellement de bassins en Wallonie que l’on n’a quasi plus de place pour nager de cette façon", explique Anouchka Mailleux, ancienne compétitrice et coach de natation avec palmes sur la région de Liège. "Ce qui subsiste est principalement consacré à l’apprentissage de la natation de base et à l’entraînement pour la compétition. Mais si l’on cherche un peu, on peut trouver. Il y a surtout deux clubs basés sur Liège et Nivelles. Puis des cours qui sont donnés à gauche et à droite…"

Les pratiquants viennent rarement en ligne directe vers la natation palmée. Soit ils sont d’anciens nageurs qui cherchent une façon plus ludique d’évoluer en milieu aquatique, soit ils viennent du monde de la plongée.

"Il n’est pas nécessaire de savoir bien nager, il faut juste être à l’aise dans l’eau au début, reprend notre interlocutrice. Les atouts et les bienfaits de ce sport ? Pour les premiers, je parlerai de la sensation de vitesse qui est bien réelle. Il y a aussi le fait que vous êtes plus à plat sur l’eau, vous glissez davantage, ce qui est plus plaisant. Quant aux bienfaits, ils sont multiples. C’est d’abord un sport à décharge, donc moins traumatique au niveau des articulations. Au niveau de la souplesse des chevilles et des hanches, l’apport est indéniable. Il augmente également les capacités pulmonaires. Et enfin, comme pour tous les sports aquatiques, il est bon pour sculpter le corps et lutter contre la cellulite."

Une ou deux palmes ?

Enfin, sachez que la natation avec palmes se divise en deux catégories de pratique: le mode monopalme et celui avec deux palmes distinctes. Le premier demande plus d’expérience et fonctionne sur base d’ondulations. À ce titre il demande un gainage optimal. Le second est plus intuitif, c’est d’ailleurs par-là que démarrent les débutants. Le travail du haut du corps y est également plus important.

À éviter si vous souffrez du dos

Rester de longues minutes sous l’eau permet de vous déconnecter du monde. ©ElinaManninen – stock.adobe.com

Pour peu que vous soyez à l’aise dans l’eau, la natation avec palmes vous conviendra sans problème. Sport d’eau où vous êtes porté et ne devez pas supporter de chocs avec le sol (course à pied) ou avec des adversaires (football, handball…), elle ne présente pas beaucoup de contre-indications.

Attention quand même si vous souffrez du dos: les mouvements demandés ne sont pas du tout compatibles avec des pathologies "lourdes" du style hernie discale.

Sérénité

Avec la natation palmée, moyennant un tuba par exemple, vous pouvez donner une dimension supplémentaire à votre pratique sportive.

"En étant davantage dans l’eau, c’est-à-dire en restant la tête immergée, vous entrez dans un tout autre univers", explique Anouchka Mailleux, qui a parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres en piscine de cette façon. Vous vous déconnectez du monde et vous êtes avec vous-même. C’est très serein comme sensation."

Compétition

Vous pourrez trouver un maximum de renseignements sur la natation avec palmes en vous rendant sur les sites deux clubs francophones, à savoir www.lgm.be (Liège) et www.aquani.club (Nivelles). Pour ceux que cela intéresse d’aller plus loin encore, sachez qu’il existe des compétitions officielles en bipalme comme en monopalme, sur des longueurs allant de 25 jusqu’à 1500 mètres. Voire davantage en nage libre (mer du nord, Canal Albert…)