Le « Barbie botox », la nouvelle tendance beauté qui inquiète depuis la sortie du film

En effet, comme le prouvent de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, de plus en plus de patients souhaitent se faire injecter du botox dans les trapèzes afin d’affiner leur cou et réduire la taille des épaules… comme la célèbre poupée.

L’intervention, que l’on appelle également « trap tox » - soit la contraction de « trapèze » et de « botox » -, est même devenue virale sur Tik Tok grâce à la star Kim Kardashian, qui a avoué y avoir eu recours.

Détournée de sa nécessité première, qui est de détendre les muscles trop sollicités de certains patients, la pratique n’est toutefois pas anodine et peut entraîner des effets secondaires comme des rougeurs, des gonflements et des ecchymoses.