Sept activités sympas à réaliser en famille ce week-end de 1 au 3 septembre

1. Valériane, du 1 au 3 septembre, Namur Expo

Dame nature Valériane est de retour avec son lot d’acteurs de l’écologie et de la solidarité. Avec son grand marché de producteurs, quelque 200 exposants, son espace jeunes entrepreneurs, son village pour enfants et sa grande librairie, ce salon de l’écologie extérieure et intérieure présente 47 conférences et ateliers abordant des thèmes aussi variés que la lacto-fermentation, l’épicerie collaborative, l’humusation, ou encore la boulangerie maison. "L’Autonomie" est le fil rouge de cette 38e édition, ouvrant un nouveau stand consacré à l’énergie, l’habitat et la mobilité. Le visiteur vient pour observer, écouter, s’informer, déguster mais aussi repartir avec des solutions concrètes, en capacité d’agir directement. "Autant d’opportunités invitant à s’inscrire dans une transition écologique et solidaire des générations futures", estiment les organisateurs.

2. Celtic Days, 2 et 3 septembre, Thy-le-Chateau

Vibrer au son des cornemuses, se promener en kilt et prendre le temps de s’immerger dans les coutumes celtiques, telle est l’invitation donnée par les "Celtic Days", seconde édition. Le temps d’un week-end, l’événement s’annonce riche et festif. Au menu: une foire aux artisans, des activités dans un village breton, des dégustations de spécialités culinaires et breuvages, des initiations et spectacles de danses asturiennes, bretonnes, écossaises et irlandaises à claquettes accompagnés de leurs musiciens... Et bien sûr, des "Highland Games" et des mariages clandestins, si typiques des fêtes celtiques.

3. Concours de roses, 2 et 3 septembre, Le Roeulx, Home Saint-Jacques

Quelque 800 variétés de roses s’admirent au Concours international des roses nouvelles. Près de 5 000 rosiers et de nombreuses activités culturelles initient à la culture de la reine des fleurs. Visites de jardin, ateliers créatifs pour enfants, atelier de dessin botanique et ventes de rosiers ponctuent le week-end, rebaptisé pour les 60 ans du Concours, le "Festival de la Rose".

4. Graffiti festival, du 1er au 3 septembre, Jambes, rue de Dave

Pshitt! Le nom de ce festival évoque bien sûr le bruit de la peinture qui fuse d’un aérosol... Dédié aux fresques monumentales et aux arts urbains, ce festival namurois de graffiti annonce un programme dynamique de live painting, d’initiations et de démonstrations de 50 artistes belges et internationaux présents pour recouvrir d’immense surface de murs sur le site de l’ancien Génie militaire. Accès via le halage de la Meuse.

5. Le Leû festival, du 1 au 3 septembre, Onnezies, Honnelles

Hula-hoop, jonglerie, acrobaties aériennes, bouffonneries, fanfare burlesque, jeux d’estaminet... animent joyeusement le centre du village d’Onnezies à l’occasion du festival des arts de la rue, le Leû Festival. Une quinzaine de spectacles concoctés par des artistes belges font la part belle à la musique, au cirque, aux show ambulants, et surtout, aux rencontres avec le public.

6. Foire du verre, 2 et 3/09, de 9h30 à 17h30, Centre culturel de Ligny

Par passion de verrerie ou simplement pour compléter un service dépareillé, la Foire du Cristal et du Verre convie à découvrir de nombreuses pièces décoratives ou utilitaires réalisées par des cristalleries ou verreries européennes, anciennes ou contemporaines. Les œuvres sont présentées par une soixantaine de spécialistes: antiquaires, brocanteurs, collectionneurs, créateurs...

7. Les Hubertoises, les 31/08 et 1er/09, Saint-Hubert, centre-ville

Les Hubertoises retracent le passé légendaire du saint patron de la chasse et de la nature. Sur un circuit, des saynètes menées par des centaines de figurants en costume font revivre les moments clés de la cité millénaire de Saint-Hubert. Tout au long des deux journées, les animations musicales, des défilés de chiens Saint-Hubert et un marché du terroir assurent l’ambiance.

