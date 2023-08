Porsche dévoile le Cayenne le plus puissant jamais produit

©

Pack GT

©

Ces valeurs peuvent encore être améliorées en adoptant le nouveau pack GT. Grâce aux nombreux éléments en fibre de carbone, dont le toit, le diffuseur arrière et les déflecteurs latéraux du becquet, le Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé atteint le cap des 100 km/h en 3,6 secondes et 305 km/h en vitesse de pointe.

Inspiré du Cayenne Turbo GT, ce pack comprend un châssis et des suspensions spécifiques, abaissées de 10 millimètres, une direction encore plus précise et des freins hautes performances en carbone céramique. Esthétiquement, le pack GT se distingue par ses accents noirs sur les élargisseurs de passage de roue et les sorties d’échappement centrales modèle Turbo GT notamment.

Électrification renforcée

Le Cayenne E-Hybrid a surtout beaucoup progressé par rapport à son prédécesseur sur sa partie électrique. La nouvelle batterie de 25,9 kWh permet non seulement d’atteindre 82 km d’autonomie en ville, mais elle peut en outre se recharger à 11 kW, réduisant la durée de recharge à 2h30. Du coup, la consommation de carburant en cycle mixte d’homologation WLTP est dérisoire: 1,7l/100km, soit 39 gr CO2/km seulement.