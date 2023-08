On a testé la Dacia Jogger hybride: franchement, pourquoi vouloir payer plus cher ?

Dacia ajoute une motorisation full-hybride à son Jogger. Une première pour la marque qui n’a pas eu à aller chercher bien loin puisque ce moteur E-Tech provient des Renault Clio et Arkana, dans une version dégonflée de 5 chevaux. Il en reste donc 140, soit sensiblement plus que les 100 ou 110 chevaux proposés en essence et LPG jusqu’alors. Et surtout, largement de quoi assurer de belles prestations au crossover roumain qui n’affiche qu’un peu plus de 1.400 kg sur la balance. Ce Jogger est aussi le plus efficient à l’usage, avec une consommation moyenne WLTP de 4,8l/100km. Dans les faits, nous avons relevé à peine plus: 5,3l/100km après nos quelques jours d’essai lors desquels nous avons effectué tous nos déplacements, petits et grands, comme avec n’importe quelle voiture. Pas mal, donc.