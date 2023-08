Et vous, ça vous plairait que vos enfants diffusent vos photos de vacances ?

L’été se termine et vous avez pris plaisir à partager sur les réseaux sociaux vos vacances ou moments en famille avec vos enfants. Quoi de plus naturel à l’heure où les nouvelles générations de parents ont eux aussi grandit avec ces moyens de communication ? Et puis Zoé est vraiment trop mignonne, avec son petit maillot vert devant son château de sable, non ? Cette tendance s’appelle le "sharenting" de l’anglais "share" (partager) et "parenting" (être parent) et se développe de façon inquiétante, selon plusieurs spécialistes, depuis une dizaine d’années. Pourtant, la pratique n’est pas sans danger, ainsi que le rappelle brillamment une vidéo de prévention de la Deutsche Telekom (Allemagne) qui a fait le buzz au début de l’été. On y voit Ella, une jeune ado, montrer à ses parents le détournement de ses photos sur des sites pédopornographiques. Un cas extrême, mais qui peut arriver.