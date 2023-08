Comment expliquer les parents aux enfants

Un bouquin de conseils écrit à quatre mains en se basant sur leur propre vie de parents d’enfants de 5, 9 et 11 ans. "On s’est rendu compte qu’on avait plein de supports qui nous permettaient à nous, parents, de comprendre nos enfants. Mais, qu’à l’inverse, il y avait peu de choses. Alors qu’en fait, si on regarde bien, les enfants se posent plein de questions sur nous, sur notre monde, sur notre manière de vivre, sur nos préoccupations, etc. Il y a plein de sujets qu’on n’aborde pas avec eux, soit parce qu’on pense que ça coule de source, soit parce qu’on pense que ça ne les regarde pas, soit parce qu’on pense qu’ils ne sont pas assez mature" explique Benjamin.

Quelles sont les questions les plus étranges de vos enfants ?

Céline Kallmann: Quand ils étaient un peu plus grands, ils nous ont demandé: "Mais, vous faites encore l’amour ?" A ça, on avait l’habitude de répondre: "Ça ne vous regarde pas." Mais, en fait, ce sujet peut amener à d’autres discussions sur le consentement, etc. Ce qu’il faut, c’est trouver les bons mots pour expliquer.

Benjamin Müller: On leur donne des réponses qui leur serviront pour leur vie intime à eux. Mais, c’est valable aussi pour leur argent ou encore leur travail.

Qu’avez-vous appris vous en tant que parents en écrivant ce livre ?

C.K.: Ce n’est pas toujours évident de se trouver quand on est parent ou enfant. On revient du travail, eux reviennent de l’école et sont peut-être en demande alors que nous, on n’est pas forcément disponibles. Ici, on s’est demandé comment bien expliquer les choses.

B.M.: Notre fils nous a, par exemple appris que ce n’est pas parce que nous, on s’entend bien avec nos copains qu’eux vont bien s’entendre avec eux ou avec leurs enfants. Nous, on a l’impression qu’ils vont forcément s’amuser alors que parfois ça ne matche pas.

L’important c’est de ne pas s’oublier

Auriez-vous aimé avoir ce genre de bouquin étant enfant ?

C.K.: Quand je suis devenue maman, j’ai compris certaines attitudes, réflexions et réactions de mes propres parents. Je me dis que si j’avais su tout ça plus tôt, j’aurais réagi autrement.

B.M.: Pendant la grossesse pour la femme et en devenant parent pour l’homme, il y a des souvenirs de l’enfance qui reviennent. On devient effectivement plus clément avec ses parents. On essaye de se souvenir les questions qu’on avait étant enfant.

Comment s’est déroulée la rédaction en couple ?

C.K.: On a déjà beaucoup écrit ensemble parce qu’on a un podcast pour enfants en commun qui s’appelle Encore une histoire. Benjamin commence à écrire et je reprends derrière. On n’écrit pas une fiction. Le tout est d’être méthodique.

B.M.: Ça nous passionne tous les deux donc ce n’est pas vraiment du boulot. C’est cool et stimulant. Pour les enfants, par contre, c’est un peu plus embêtant parce qu’on est toujours en train de parler des nouvelles histoires qu’on aimerait raconter.

Certains couples s’oublient en devenant parents. Comment faire face à cette situation ?

B.M.: On existe en tant que parents, en tant que couple mais également en tant qu’homme et en tant que femme. C’est facile et tentant de n’être plus que des parents. Certes, il y a de bons côtés à ça mais pour l’équilibre global, ce n’est pas bon. Il est important de ne pas s’oublier.

C.K.: On explique alors à nos enfants qu’ils sont nos priorités mais qu’on a besoin d’exister aussi en tant que couple. Ce n’est pas évident à faire. Cela demande un véritable travail.

Les parents parfaits n’existent pas

Benjamin Müller, vous êtes chroniqueur dans La Maison des Maternelles, un magazine qui existe depuis 2001. Comment expliquez-vous cette longévité ?

B.M.: Le succès est dû, je pense, au fait qu’on ne fait culpabiliser personne. On parle de choses joyeuses ou plus dures mais toujours avec de la bonne humeur. On n’est pas des donneurs de leçons. On n’hésite pas à dire que les parents parfaits n’existent pas et que tout le monde fait comme il peut. On ne va jamais être dans le jugement.

Votre présence dans l’émission met un peu fin aux clichés qui disent que les hommes s’intéressent moins aux questions de parentalité.

B.M.: On essaye d’être dans l’air du temps. Moi, en tant que père, je suis très content d’être un homme dans une émission comme celle-ci. Il y a une évolution mais il y a encore énormément de boulot. On voulait qu’un homme soit présent dans l’émission pour montrer que les deux parents peuvent chacun s’occuper tout autant de leurs enfants et qu’ils peuvent s’en occuper ensemble.

Vous demande-t-on régulièrement des conseils à ce sujet ?

C.K.: Peut-être un peu plus Benjamin que moi parce qu’il rencontre toujours beaucoup d’experts dans les émissions. Mais on galère autant que les autres parents. Nous aussi, on a plein de doutes.