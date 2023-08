Certains brasseurs belges sont inquiets : “Les récoltes d’orge réalisées après le 22 juillet ne sont pas bonnes”

En chute libre pendant de longues années, les cultures d’orges de brasserie font l’objet d’un plan stratégique de relance 2017-2027 initié par le gouvernement de la Wallonie, afin de répondre à la demande des brasseries -surtout artisanales- de plus en plus nombreuses dans le pays. Depuis sa mise en application, la superficie de ces cultures a plus que quadruplé, pour atteindre près de 1.130 hectares, cultivés par une centaine d’agriculteurs pour la période 2021-2022, a précisé à ce propos le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus.

Cette année, les fortes pluies qui sont tombées à partir du 22 juillet ont compromis la quantité et la qualité des orges récoltées après cette date, ce qui fait craindre à certains brasseurs, un “déclassement” des orges devenues inutilisables par les brasseurs, une pénurie et une augmentation du prix de ces céréales.

L’orge de brasserie wallonne (et en moindre mesure flamande) ne concerne pas que les brasseries artisanales. Ainsi, le groupe brassicole Alken-Maes a conclu une série de contrats avec des agriculteurs wallons et flamands pour fournir une partie de l’orge destinée au brassage de sa pils “Cristal”.

”Les tonnages de la récolte ont été inférieurs à nos attentes en raison des conditions météorologiques”, reconnaît un porte-parole du groupe appartenant à la multinationale Heineken. “Toutefois, c’est un risque que nous avons anticipé dont nous avons également tenu compte dans le prix que les agriculteurs obtiennent de nous pour leur orge”, ajoute-t-il. Alken-Maes dit garantir de toute façon la qualité du malt et les quantités pour la Cristal. “Nous sommes toujours occupés à trier l’orge et même si nous n’atteindrons pas les 50 % comme espéré en interne, notre ambition déclarée d’atteindre 40 % d’orge belge pour notre Cristal cette année devrait être atteinte”, dit-on encore.

Quant à Pierre Delcoigne, le patron de la Brasserie des Légendes à Ath, qui cultive elle-même ses propres orges, la mauvaise qualité de la récolte n’aura aucune influence sur sa production car ses orges d’hiver ont été récoltées avant le 22 juillet et n’ont donc pas été abîmées par les pluies.

La distillerie de whisky Belgian Owl, à Fexhe-le-Haut Clocher” (province de Liège), est aussi concernée par le problème. Elle a en effet conclu des contrats avec 47 agriculteurs locaux qui cultivent 700 hectares d’orge de brasserie. Son patron Etienne Bouillon se montre prudent : s’il souligne que les récoltes d’avant 22 juillet sont “parfaites”, il reconnaît que celles réalisées après cette date “ne sont pas bonnes”. Toutefois, le processus d’élaboration de ses whiskys haut de gamme, qui nécessite trois ans au moins de vieillissement en fût, permettra de jouer sur les stocks et d’amortir les effets de la mauvaise récolte.

L’effet tampon que jouera le temps est aussi mis en avant par le Collège des Producteurs, qui regroupe des représentants des agriculteurs, des pouvoirs publics et des acteurs des filières agricoles wallonnes, Si on ne nie pas l’impact des pluies torrentielles sur les récoltes, on souligne toutefois qu’une éventuelle pénurie ou augmentation des prix -qui fluctuent de toute façon en permanence- ne devrait se faire sentir que d’ici dix à douze mois car les grains doivent faire l’objet de diverses opérations techniques (refroidissement, séchage,…) avant d’être maltés pour être vendus aux brasseurs.

L’impact sur les prix de l’ensemble du marché des orges de brasserie devrait aussi être limité, vu la modestie chronique du volume des récoltes belges, dit-on encore au Collège. La pénurie supposée obligera sans doute certains brasseurs belges désirant utiliser des orges indigènes à se tourner vers des orges françaises, ce qui pourrait pousser à demander l’obtention de dérogations concernant les critères d’attribution de certains labels comme le “Prix Juste Producteur” rémunérant les agriculteurs de la filière.