1. Faites cuire les perles de couscous dans de l’eau bouillante légèrement salée (voir temps de cuisson sur l’emballage). Égouttez.

2. Entre-temps coupez en deux les tomates cerises. Détaillez la chair de la mangue et l’avocat en dés d’1/2 cm.

3. Coupez le citron en deux. Arrosez les dés de mangue et d’avocat avec la moitié du citron.

4. Réalisez de longs rubans dans 1/2 concombre non pelé, sans atteindre les pépins, avec un économe et roulez-les.

5. Coupez l’oignon rouge en fines rondelles, ciselez le plant de menthe et émincez les jeunes oignons (réserver le vert pour la garniture).

6. Mélangez les dés de mangue et d’avocat avec les jeunes oignons, la menthe, les demi-tomates, les graines de grenade et le sirop d’agave. Arrosez de jus de citron restant. Pour finir, il suffit de saler, poivrer et garnir de rondelles d’oignon rouge.

