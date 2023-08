L’app "Feel" : pour lutter contre le harcèlement et le mal-être à l’école

Feel (ressentir en anglais) s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans et est principalement axé sur la santé mentale. Elle est vendue aux écoles pour lutter contre le harcèlement scolaire. La formule moyenne s’élève à 5 euros par élève par an. L’application avec son icône ensoleillée s’écrit "Feel – Booste ton mental." Elle est gratuite, on s’y enregistre avec son numéro de téléphone, elle est ensuite associée à un établissement scolaire via un code spécifique. "On l’a testée de janvier à juin dans trois établissements. En septembre, on va commencer à la tester dans les centres de formation: l’IFAPME à Charleroi et Laho en France. C’est une population en difficulté, qui n’est pas tout le temps en classe. Ici, ils pourront aussi dire comment ils se sentent en stage, s’ils rencontrent des problèmes…"

"Ici, les influenceurs sont ceux qui aident beaucoup les autres"

Concrètement, les élèves peuvent y partager leurs émotions, réussites, échecs, mais aussi des problématiques bien plus compliquées, en gardant l’anonymat si désiré. La communauté peut alors réagir, avec les émojis "soutien", "intéressant" et "cœur" et laisser un commentaire afin de booster le moral de son auteur – qui peut alors les remercier. "Ici, les influenceurs sont ceux qui aident beaucoup les autres.

Les trolls( j’avais peur des pervers mais la plus grosse problématique ce sont les dragueurs) sont très vite signalés et bloqués par les modérateurs ; d’ailleurs bientôt aidés par une IA (intelligence artificielle) dont le job sera de prédire les comportements des jeunes selon les posts."

Prévenir et alerter

"On compte sur la communauté pour s’entraider. Mais si on voit que les autres n’arrivent pas à aider, on intervient et on essaye de rediriger l’élève vers l’établissement, un centre PMS ou un service adéquat." Des onglets permettent d’accéder aux numéros d’urgence (SOS suicide, 112, pilule du lendemain) ou à l’équipe de permanence. "On a alors une discussion tampon où on essaye de les faire parler pour trouver une solution et les renvoyer vers des aides sur le terrain – tout en vulgarisant aussi les différents services et en les rassurant sur ces situations", explique le fondateur qui continue à perfectionner l’outil et espère l’étendre en Belgique et en France.