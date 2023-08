"Être ami Facebook avec mes élèves ? Hors de question!"

Compte privé, nom changé

"Ma première année d’enseignement, j’avais un élève qui attendait chaque fin de cours pour me dire: “vous êtes belle madame”. Il a voulu m’ajouter sur Facebook, j’ai refusé et lui ai expliqué la raison le lendemain. Il a recommencé, il m’a suivie sur Twitter donc j’ai supprimé mon compte. Je ne l’ai plus vu depuis sept ans, mais il me renvoie chaque année deux à trois demandes d’ajout sur Facebook et Instagram", sourit Margaux L., professeur de langues à Liège. Pour elle, la règle est simple: "Je n’accepte jamais de demandes d’ajout d’élève tant que c’est un élève, une fois diplômé j’en accepte deux à trois par ans, ceux avec qui j’ai eu un super-feeling, pour voir ce qu’ils deviennent." Son compte est privé, mais elle fait attention à ce qu’elle publie dit-elle. "Il suffit d’un contenu gênant, d’une capture d’écran." Pareil pour Camille L., du côté de Malmedy, qui n’a accepté que quelques anciens élèves en 10 années d’enseignement.

D’autres professeurs, comme Émilie R., en région liégeoise, vont un pas plus loin et ne mettent pas leur nom de famille au complet sur les réseaux sociaux. "Tout est privé, je trouve qu’en tant que prof on doit faire attention à nos réseaux sociaux. Je n’accepte pas les élèves en amis, je considère qu’ils n’ont pas à connaître notre vie privée." Certains enseignants moins précautionneux ont déjà fait l’objet de moqueries, témoignent de nombreux profs. "D’ailleurs, si tu as des difficultés avec des élèves, les réseaux sociaux risquent d’être le moyen d’attaque le plus utilisé ; ils peuvent retoucher des photos, partager des vidéos ou simplement t’insulter. Le harcèlement scolaire peut aussi se produire envers les profs", note Émilie. Dans certaines écoles, des groupes du genre "Gossip Girl" ont d’ailleurs vu le jour avec des sondages de type: "Quel est le prof qui vous fait le plus craquer ?"

"Je ne réponds jamais sur les réseaux"

Outre les demandes d’amis et stalkeurs amateurs, les réseaux sociaux sont aussi le média privilégié des jeunes pour échanger. Mais avec la majorité des profs, ça ne passe pas. " Il y en a qui essayent, qui envoient un message la vieille d’un examen pour poser une question, mais je ne réponds jamais par là", explique Camille. Pareil pour Julie T., à Verviers. "Ils ont un outil à l’école pour me contacter. Quand ils passent par les réseaux sociaux, je rappelle la règle en classe pour être sûre que ça n’arrive plus."

Depuis le Covid, diverses plateformes dédiées aux partages en ligne (Teams, Smartschool…) sont utilisées par les écoles pour faciliter les échanges entre professeurs et élèves. Et là aussi les messages arrivent à toute heure de la journée. Aux professeurs alors d’essayer de se déconnecter, même si ce n’est pas toujours évident.