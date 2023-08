De la gym pour le cerveau afin d’aider les enfants à mieux apprendre

Travail d’équipe des canaux sensoriels

Concrètement, la gym du cerveau nous réconcilie avec l’"éveil cognitif", inné dès la naissance. "Quand un enfant ou un adulte bouge de manière fluide et équilibrée, il connecte naturellement tous ces canaux sensoriels: les yeux, les oreilles, la coordination des mains, des jambes. Il éveille tout son système nerveux et cognitif." Et c’est en observant les réflexes dits archaïques du nouveau-né que les concepteurs du Brain Gym, Paul et Gail Dennison, ont pu élaborer les 26 mouvements de base. Et ces 26 mouvements, comme les lettres de l’alphabet, s’agencent en séquences dédiées à des apprentissages spécifiques: l’écriture, le calcul ou la lecture, par exemple. "En lecture, il s’agit de coordonner les deux yeux pour qu’ils fassent équipe. L’œil droit a tendance à balayer de gauche à droite, et l’œil gauche balaye de droite à gauche. Il ne faut pas de conflit neurologique. Les yeux doivent coopérer, allant de gauche à droite pour lire, puis retour à la ligne, de droite à gauche. Ainsi, le Brain Gym invite à rétablir la coopération des canaux sensoriels, dont nos deux hémisphères, qui ont leurs spécificités, pour être plus efficaces."

ECAP, rituel à tout âge

Et comme toute situation nouvelle nous positionne en expérience d’apprentissage, notre système nerveux est sollicité de la naissance jusqu’au troisième âge. "Des situations qui nous mettent parfois en stress, en difficulté. Cette gym rend l’apprentissage fluide." Pour les adeptes, le Brain Gym est devenu un rituel qui s’intègre ponctuellement dans la journée, en cinq minutes à peine. Pour une prise en main rapide, l’exercice de l’ECAP (Ernegie, Clair, Actif, Positif) est recommandé. Étapes ci-contre.

Les 4 étapes de l’ECAP

E Énergie: eau

Commencer par boire une ou deux gorgées d’eau. Et être à l’écoute de la sensation de soif. Pourquoi ? L’eau est un excellent conducteur d’énergie. Or, la sensation de soif est souvent ignorée en situation de stress. Un peu d’eau apporte de la vitalité, informant le corps que tout va bien. Le système nerveux s’apaise.

C Clair: points du cerveau

Masser les deux points d’acupuncture sous les clavicules, de part et d’autre du sternum. Une main sur le nombril, et respirer calmement. Puis échanger les mains et recommencer. Pourquoi ? Ces points de pression vont relâcher la musculature des yeux et favoriser la souplesse de la poursuite oculaire.

En stress, les yeux ont tendance à se figer.

A Actif: mouvements croisés

Mettre le coude droit sur le genou gauche. Puis inverser.

Répéter en alternance. Si l’équilibre le permet, fermer les yeux. Pourquoi ? La posture assise de longues heures n’est pas prévue par le système nerveux et inhibe l’éveil. La marche, par ses mouvements croisés, est idéale pour favoriser la coopération fluide des côtés gauche et droit du corps.

P Positif: contacts croisés

Phase 1

Debout, croiser les pieds. Tendre les bras et les croiser. Tourner les paumes des mains face à face. Croiser les doigts, et ramener les mains croisées sur la poitrine.

Pour les plus petits, à faire assis. À chaque inspiration, coller le bout de la langue sur le palais, à la base des dents supérieures. Relâcher à l’expire. Répéter. Et enfin, ajouter des microbalancements pour masser la voûte plantaire, riche en récepteurs proprioceptifs.

Phase 2

Décroiser jambes et bras. Les yeux fermés, rapprocher doucement les mains pour toucher chaque bout des doigts, l’un contre l’autre.

Respirer quelques fois.

Pourquoi ? Pour activer les muscles de l’équilibre et la proprioception et évaluer son ressenti.

Information et liste d’instructeurs pour consultation: www.braingymbelgium.be