Trois applis utiles pour apprendre et conseillées par les profs

Créé par l’université de Cambridge, le jeu "Bad News" permet de se mettre dans la peau d’un propagateur de "Fake News", en choisissant les meilleures techniques pour se construire lentement une "fausse" crédibilité et en gagnant des "followers". "Grâce à ce jeu, ils se rendent compte comme c’est facile de propager des fake news. C’est un super-jeu de prévention sur les réseaux sociaux", conseille Émilie.

www.getbadnews.com/en

2. Google Art

"L’application Google Art et Culture permet de zoomer dans des œuvres d’art et d’en découvrir ses moindres détails", recommande Loic B., prof de français à Liège, qui l’a utilisée avec ses élèves, en duo avec Instagram, où ils devaient créer un compte dédié à l’exercice et y publier leur sensation sur chaque œuvre. "Certains en ont profité pour jouer, ils ont raté. Ça montre qu’ils ne considèrent pas encore Internet comme un outil professionnel."

3. Langues

"Pour le néerlandais, je conseille à mes élèves de suivre le compte Instagram nws.nws.nws où ils peuvent lire des petites nouvelles courtes ; Nedbox permet de regarder des extraits de journaux télévisés", recommande Julie. Les traducteurs en ligne sont légion, autant apprendre à utiliser les bons dès l’école. Parmi ceux conseillés: wordreference pour l’anglais et Taalapp et mijnwoordenbooek pour le néerlandais.