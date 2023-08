Enfants et réseaux sociaux: nos 8 conseils pour les protéger, sans réprimer

Du reste, diaboliser les réseaux sociaux est extrême et contre-productif. "Il faut vivre avec son temps. Et les réseaux sociaux peuvent en plus se révéler très positifs s’ils sont bien utilisés. Il y a de nombreux outils pédagogiques et d’information très positifs pour eux." C’est aussi un moyen de communication et d’expression qui peut être important pour l’enfant: "Au-delà de créer du lien avec ses amis et sa famille, les réseaux sociaux permettent à l’enfant de s’exprimer, de grandir avec son temps, d’appréhender le monde dans lequel nous vivons."

Comment faire ?

Accompagnez votre enfant dans son utilisation des réseaux sociaux et instaurez une relation de confiance. "Il faut qu’en cas de contenu choquant ou qu’il ne comprend pas, qu’il puisse vous parler et vous poser des questions sans avoir peur. Essayez de garder l’esprit ouvert et un bon équilibre entre permission et restriction, tout en lui expliquant que c’est pour son bien, et en le prévenant des dangers et dérives auxquels il risque de faire face à un moment donné." Pourtant, difficile parfois d’être à la page avec toutes les nouveautés ; il y a de quoi être vite dépassé. "C’est une relation de confiance qui va dans les deux sens ; posez-lui aussi des questions, demandez-lui de vous montrer sans pour autant envahir son intimité. C’est un équilibre difficile mais cela permet aussi de renforcer le lien avec son enfant et de l’accompagner. Et c’est essentiel !" Du reste, ne culpabilisez pas, les meilleurs parents du monde ne peuvent pas prévenir toutes les dérives virtuelles. Faites donc de votre mieux en leur laissant faire leurs expériences tout en restant à leurs côtés.

1.Avoir une application de contrôle parental

Cela permet de garder un œil sur le contenu auquel votre enfant a accès et de surveiller sa consommation d’écran. "Trois paramètres sont à garder à l’œil: le type de contenu auquel il a accès, comment il l’appréhende et le temps d’écran." De nombreuses applications existent, comme mSpy, EyeZy, Parentaler, FamiSafe, Qustodio, FamilyTime ou encore Norton Family. Parlez-en avec lui, qu’il ne voit pas cela comme un manque de confiance ou une intrusion dans son intimité.

2.Dialoguer sur le contenu

Sur les réseaux, impossible de contrôler entièrement le type de contenu auquel votre enfant sera confronté. Parlez-lui sans attendre qu’il fasse le premier pas. "Il n’osera pas forcément dire s’il a été choqué par du contenu violent ou à caractère sexuel. Ce qui risque d’arriver, en témoigne les statistiques qui indiquent que la majorité des pré-ados seront confrontés à du contenu pornographique vers l’âge de 10 ans. Prenez les devants en adoptant une pédagogie positive."

3.Prévenir des dérives

Éduquer au numérique et à ses travers, car il y sera confronté et n’aura pas toujours les codes ou le recul nécessaire pour les comprendre et s’en protéger. "Lui expliquer qu’il ne faut pas croire tout ce qu’il voit, qu’Instagram ce n’est pas toujours la réalité, parler des illusions optiques, des montages et de Photoshop. Cela lui évitera de se créer de nombreux complexes ou de fausses croyances."

4.Donner accès au bon moment

Si la majorité numérique légale est de 13 ans en Belgique, les enfants sont souvent sur les réseaux sociaux plus jeunes. "De plus, fixer un âge est délicat, cela dépend de l’enfant, de son environnement, de sa maturité. Il faut dialoguer et éduquer aux réseaux sociaux dès que possible et sentir quand son enfant est prêt, tout en gardant une surveillance bienveillante le plus tard possible en lui expliquant pourquoi."

5.Parler du harcèlement en ligne

C’est malheureusement une réalité qu’on ne peut négliger. "Aujourd’hui, c’est malheureusement un problème que je vois en consultation: le harcèlement scolaire continue souvent sur les réseaux et les parents sont souvent impuissants malgré une excellente éducation. Je leur conseille d’anticiper en abordant le sujet et de faire de la prévention, y compris concernant les mauvaises rencontres virtuelles."

6.Être partenaire de son enfant

Les réseaux sociaux sont aussi l’occasion de se rapprocher de son enfant, en l’accompagnant dans sa découverte et son utilisation des réseaux sociaux. "En restant dans votre rôle de parent, instaurez une relation de confiance et de complicité est primordial ! Votre enfant se confiera à vous et pourra vous poser des questions ou vous parler sans peur ou gêne face à des contenus qu’il ne comprend pas ou qui le dérange."