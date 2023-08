La meilleure façon de déguster un hamburger ? Le manger à l’envers !

Un peu à l’image du "Blond" de Gad Elmaleh, cela vous arrive certainement aussi, dès la première bouchée dans votre burger, de vous retrouver avec la tomate qui fuit d’un côté et le burger de l’autre. Sans compter que la sauce se fait la malle et vous en avez autant sur les doigts que dans le burger. En réalité, il y a une technique pour manger un hamburger sans qu’il se décompose dès les premières bouchées. "Le bun du dessus est généralement plus épais et donc plus solide que celui du dessous", note Simon Dukes, le fondateur du blog Burger Lad. "Donc pour une meilleure expérience gastronomique, vous devriez en fait retourner le burger pour le manger."