Petits ou grands, floraison garantie avec les sedums, même quand il fait sec

Si de nombreuses vivaces sont aptes à traverser des épisodes climatiques anormalement chauds et secs, rares sont celles qui résistent durant une longue période. Les sedums font partie des végétaux que la sécheresse ne rebute absolument pas. Ils sont de plus très décoratifs et parfaitement rustiques.

Une floraison pour accueillir la fin de l’été

Appelés aussi orpins, les sedums présentent une grande diversité de feuillages, de floraison et de taille. Ce sont des plantes dites succulentes qui font partie de la grande famille des crassulacées, comme les cactus. Parmi les espèces les plus appréciées dans les jardins, les sedums spectabiles occupent la première place. Ils forment des touffes denses composées de tiges garnies de feuilles épaisses, larges. Selon le cultivar, le sedum spectabile peut atteindre de 40 à 60 cm de hauteur. En fin d’été, la plante se couvre d’inflorescences d’un beau rose chez l’espèce type. Le sedum spectabile "Iceberg" est de plus en plus recherché pour sa floraison d’un blanc pur. Il ne dépasse guère les 35-40 cm. Le cultivar "Brilliant" est aussi très décoratif de par sa floraison cramoisie. "Matrona" fleurit rose clair. L’hybride sedum x spectabile "Purple Emperor" est remarquable de par son feuillage pourpre foncé et ses fleurs couleur fraise. Tous ces sedums poussent à merveille au soleil, à la chaleur et dans la plupart des sols bien drainés. Il est même possible de les cultiver dans des pots à placer sur le balcon ou la terrasse. À noter aussi que la floraison de ces vivaces attire de nombreux insectes dont des abeilles, des bourdons et des papillons. Ce sont par conséquent des plantes intéressantes pour la biodiversité.

Petits mais très beaux !

Pour une rocaille ou dans un pot, les sedums "nains" sont des valeurs sûres. Le bien connu sedum acre ou poivre des murailles ne dépasse pas les 6-8 cm et est bien tapissant. Sa floraison jaune ne passe pas inaperçue. Le sedum spathulifolium est compact (10 cm) et aime les terres caillouteuses. Il fleurit jaune d’avril à juillet. Le cultivar "Cape Blanco" est recherché pour son feuillage gris argenté et ses fleurs jaunes au printemps. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi beaucoup d’autres.

