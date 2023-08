Mons à l’heure de la Libération ou le folklore wallon à Namur: notre sélection d’activités familiales pour ce week-end

1. Les chars en ville, à Mons, du 25 au 27.08

©

L’armée américaine revient libérer Mons ! 79 ans plus tard, la ville de Mons célèbre sa libération avec le vrombissement d’authentiques chars de bataille. "Tanks in Mons" est sans doute le plus important rassemblement mondial de véhicules chenillés de la seconde guerre mondiale. Ce samedi (de 9h à 18h), le public est attendu à Ghlin pour s’immerger dans cette période historique. Autour des véhicules exposés, c’est tout un campement qui reprend vie. En uniforme d’époque, les soldats accomplissent leur devoir de mémoire en présentant diverses facettes de la vie militaire. Cette commémoration unique s’anime de manœuvres de véhicules, de mise en scène d’un hôpital de campagne, de baptêmes en char, d’exposition de véhicules amphibies, d’un static show… La grande bourse Militaria est aussi un temps fort du samedi. Dimanche dès 8h, les différentes colonnes lèvent le camp pour Mons. Au bord de la route, les spectateurs se positionnent pour acclamer ces géants de fer avançant à 15 km/heure comme à l’époque. En fin d’après-midi, le cortège des "vainqueurs" arrive sur la Grand-Place de Mons, en apothéose.

Infos: https ://www.tanksintown.be

2. Le floklore wallon, Namur, Delta, du 22.08 au 10.09

Les Echasseurs namurois ©ÉdA – Florent Marot

Les fêtes de Wallonie fêtent leur centenaire cette année. L’occasion de mettre à l’honneur les coutumes et les traditions wallonnes, avec la nouvelle exposition Témoignages de folklore. Blancs-Moussis, Échasseurs namurois, Chinels de Fosses, Macralles du Val de Salm, marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse et Carnaval de Binche sont quelques-uns des illustres exemples, dont certains reconnus par l’UNESCO. L’exposition propose une réflexion scénographique mettant en valeur ces groupements sur le plan esthétique. Chaque costume sélectionné entre en dialogue avec une photo grand format intégrée dans un mobilier, et aux côtés de vieilles affiches relatant les précédentes éditions des Fêtes de Wallonie, depuis 1923. Un voyage dans le temps à travers le folklore et les coutumes.

Infos: www.fetesdewallonie.be/

3. Tomato Festival, Neder-Over-Heembeek, les 26 et 27.08

©lesichkadesign -–stock.adobe.com

Le Brussels Tomato est un festival qui croque les tomates à pleines dents.

Ce grand rassemblement de collectionneurs passionnés présente le fruit à toutes les sauces: culture, récolte de graines, découverte des variétés oubliées, bourses, visites de potagers, etc. Près de 1 500 de variétés s’y retrouvent ! Rendez-vous à la ferme Nos Pilifs.

INfos: www.fermenospilifs.be/brussels-tomato-festival/

4. Rue du Bocage, dans le centre ville de Herve, les 26 et 27 août

©smuki – stock.adobe.com

Tourbillons de saltimbanques, pirouettes de baladins, farandoles de comédiens et cabrioles d’acrobates… envahissent en parade les rues de Herve ! La Rue du Bocage, festival de théâtre de rue, accueille 20 compagnies d’artistes venus présenter leurs spectacles hauts en couleurs ! Les 59 représentations se répartissent sur 10 lieux.

Infos: www.ruedubocage.be/

5. Fête de la Moisson, Blaregnies-Quévy, 26 et 27.08

La paysannerie, ses traditions et savoir-faire, se découvrent et se goûtent à la Fête de la moisson à l’ancienne. Au programme de la grande fête rurale: la mise en scène de matériel agricole ancien et de chevaux de trait, parade de 140 tracteurs d’antan, marché fermier, petit élevage, bûcheronnage, etc.

Infos: https ://www.quevy.be/

6. Musique au Jardin, Incourt, Sart-Risbart, les 26 et 28.08

Le temps d’un week-end, le village de Sart-Risbart résonne au rythme des concerts dans le cadre enchanteur d’un jardin du Brabant wallon ! Les artistes y emmènent le public à travers des musiques tantôt jazz, blues, swing, classiques ou world dans un univers de partage, au côté de scène ouverte et de cirque.

https ://www.lessentiersdesartrisbart.be/

7. Jeux à gogo, Anderlecht, The EGG Brussels

©robin-clouet.fr – stock.adobe.com

Jeux de rôle, de stratégie, d’ambiance, de plateaux, de cartes, de lancé, d’antan… Des centaines d’activités ludiques en tous genres se (re)découvrent au Brussels Games Festival, reflet de la grande diversité de la création ludique actuelle ! Au menu: des tournois, des espaces de découverte, une "protozone" pour initier aux jeux de demain, et une brocante, temps forts du festival.

https ://www.brusselsgamesfestival.be/