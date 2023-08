Choisir son vélo tout terrain à assistance électrique (VTTAE) : avantages et inconvénients

Avantages et inconvénients

Prendre un VTTAE de trekking permet de faire des longs parcours et, en jouant sur une bonne gestion de la batterie, de revenir à sa destination sans avoir à tirer la langue. Autre avantage du moteur électrique: la rapidité avec laquelle on arrive à des vitesses de croisière élevées. En effet, grâce à l’assistance, les 25 km/h sont atteints sans difficulté. Il est d’autant plus facile de rallonger l’itinéraire pour aller chercher une dernière descente ou les freins sont souvent les seuls amis.

Alors oui, il y a certains inconvénients à avoir un VTTAE. Le premier est sans aucun doute le poids. Un VTTAE pèse en moyenne 25 kg quand un VTT classique tourne autour de 14 kg. Il est impossible de faire plus léger quand la batterie et le moteur viennent s’ajouter sur le cadre. Autre point important: l’entretien. Bien sûr, il est plus coûteux pour les VTTAE. Il y a aussi les cycles de batterie, qui tournent autour des 500 charges et impliquent après quelques années une remise à niveau.

Enfin, côté prix, il faut un budget plus conséquent. Si les VTTAE d’entrée de gamme tournent autour des 2 500 euros, il faudra plutôt compter entre 3 000 et 5 000 euros pour un vélo correct.

Aujourd’hui, les grandes enseignes pratiquent des prix accessibles. À titre d’exemple, avec un bon rapport qualité-prix, on trouve chez Décathlon le fameux Rockrider E-ST-900 qui avoisine les 2 000 euros et qui fait bien le job. Dans la marque Cube, le Reaction Hybrid Rookie SLX 400 est un très bon compromis.

Si on passe dans la gamme supérieure, chez Specialized, le Turbo Tero 3.0 est un petit bijou, avec le sérieux de la marque américaine. Enfin, si on entre dans le monde des vélos full suspendus, le Stilus E All Mountain est un engin qui offre beaucoup de qualités avec un prix gravitant autour des 4 000 euros.

Le budget étant un élément très important dans l’acte d’achat, il y a aussi la solution du seconde main ou du reconditionné.

Quelle que soit l’option retenue, le plus important est de choisir un modèle qui convient à votre utilisation. Si c’est pour des sessions intenses en forêt, le poids du vélo est moins important que son autonomie. Si c’est pour des itinéraires en Ardenne, avec beaucoup de dénivelés, alors le poids et la puissance seront des éléments à prendre en considération. Au final, le plaisir de conduite et celui d’évoluer dans des paysages superbes seront sans aucun doute la plus belle des récompenses.