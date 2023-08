Une grande première: voici la première Lamborghini électrique

©

La Lanzador est entièrement animée par de l’électricité… Pour l’instant, aucune donnée technique n’a été communiquée car ce modèle devrait entrer en production en 2028. On observe néanmoins d’énormes roues qui donnent une allure de SUV à ce que Lamborghini préfère appeler une "Ultra GT". Il est vrai que si on ne regarde que la carrosserie, le profil s’apparente plutôt à celui d’un coupé. D’ailleurs, il n’y a que 2 portes. Mais Lamborghini dévoile déjà que 2 personnes pourront prendre place à l’arrière.

Tout va bien à Sant’Agata Bolognese

Le constructeur de Sant’Agata Bolognese, qui fête d’ailleurs ses 60 ans cette année, a également profité de l’événement pour communiquer quelques chiffres intéressants. 5 341 véhicules ont été livrés au premier semestre 2023. Il s’agit d’un nouveau record pour la marque, en augmentation de 251 unités par rapport au premier semestre 2022. Le SUV Lamborghini Urus tire la marque, avec 3 241 unités, juste devant la supercar la plus "accessible", l’Huracan. Les deux modèles sont sold out jusqu’à la fin de la production ! Pas de doute, tout va bien à Sant’Agata Bolognese et, plus généralement, dans le monde du luxe…