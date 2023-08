Micro-aventures, escapades à vélo ou sous tente… des idées pour profiter des vacances jusqu’au bout en famille ou entre amis

Aller dormir sous tente dans le jardin de quelqu’un d’autre

©EDA

L’aventure, ça peut commencer dans votre jardin. Ou mieux encore, dans le jardin de quelqu’un d’autre. Dépaysement assuré. C’est possible grâce à “Welcome to my garden”, une plate-forme belge qui promulgue le tourisme lent (slow tourisme). Plus de 5500 particuliers ont déjà mis leur jardin à disposition des voyageurs. Dépaysement garanti, même dans le village à côté de chez vous, promis. Attention que ces jardins ne sont accessibles qu’aux voyageurs circulant à pied ou à vélo.

Vous n’avez pas de tente ? Demandez autour de vous ou vous pouvez aussi louer du matériel, notamment chez Decathlon et AS Adventure.

Enfourchez votre vélo pour découvrir les plus beaux coins de la province de Liège

Sur ce parcours long de 21 kilomètres, vous aurez l’occasion de découvrir le viaduc Freiherr von Korff, construit pendant la Première Guerre mondiale. ©EDA

Cette météo estivale invite à faire une balade à vélo. Et comme on a pensé à tout, on vous a préparé une série avec des balades toutes faites, que vous n’avez plus qu’à suivre. Une manière toute simple de découvrir les plus beaux coins de la province de Liège.

Un itinéraire à vélo ou à pied basé sur vos envies

Être déjà un peu en voyage en remplissant un formulaire… Slowby commence fort. Ce tout nouveau service belge vous propose de créer un itinéraire (de 2 à 7 jours) à à pied ou à vélo basé sur vos centres d’intérêt (nature, photographie, bio&produit locaux, manger&boire…) en Belgique. Le must de Slowby ? Vous ne découvrez votre itinéraire quotidien que la veille au soir et vous logez à chaque fois dans le jardin d’ambassadeurs de la plateforme “Welcome to my garden”.

Partir en famille avec Slowby est tout à fait possible. “Avec de jeunes enfants, on conseille un 50/50 : moitié de la journée à rouler et l’autre moitié pour que les enfants se dégourdissent les jambes”, explique Manon Brulard.

Lorsqu’ils imaginent des trajets pour les familles, les concepteurs de Slowby veulent que les enfants prennent autant de plaisir que les adultes : les parcours sont adaptés et passent à proximité de plaines de jeux.

Et puis Slowby, c’est une aventure hors du commun qui inspire les enfants : “Emmenez un carnet de voyage pour eux. Nous avons remarqué que les enfants adorent ça. Ils aiment dessiner leurs aventures ou collectionner de petites choses. ”

On a testé et on a été séduit.

Découvrir des plages de sable en Wallonie

Les eaux de baignade en Wallonie. Lasne : plage de Renipont ©Bernard Demoulin

Des plages de sable en Wallonie ? Oui, oui, il y en a. Et en plus, la qualité des eaux y est surveillée. Avec le mercure qui va osciller entre 25 et 30 degrés, aller faire trempette devrait séduire toute la famille. Et pour changer de la côte belge, partez découvrir les zones de baignade en Wallonie. Sable, jeux, présence d’un maître-nageur… choisissez la baignade qui vous correspond le mieux à vos envies grâce à notre carte interactive.

Packcraft sur le lac de Nisramont… ou ailleurs

Packcraft sur le lac de Nisramont ©EDA

Le packcraft est une sorte de kayak à fond plat, ultra léger qui se transporte dans un sac à dos. Idéal à emporter en randonnée. Envie d’essayer ? Il est possible de vivre une initiation. Nous avons testé au crépuscule sur le lac de Nisramont. Il reste encore quelques places disponibles au début du mois de septembre.

Roadtrip en vespa

À vous le sentiment de liberté ! Juste de l’autre côté de la frontière linguistique, le Limbourg est le paradis des cyclistes. C’est aussi un lieu idéal pour s’en mettre plein les yeux au guidon d’une vespa : château, brasseries insolites, œuvres d’art instagrammables… Une journée où vous aurez l’impression d’avoir voyagé en Toscane. Et n’hésitez pas à regarder près de chez vous, il y a sûrement possibilité de loueur une vespa et (re) découvrir votre région.

Faire un resto en famille

En vacances en famille avec les enfants et envie de vous faire une sortie au restaurant kids friendly près de chez vous en Wallonie et à Bruxelles ? Parce qu’aller manger avec les enfants, ça ne doit pas se résumer à des chaînes de fast-food, la rédaction de l’Avenir a fait appel aux internautes pour l’aider à lister des lieux où les familles peuvent profiter d’un resto avec des enfants sans (trop) craindre de déranger. Des restaurants en province de Liège, en province de Namur, en province de Luxembourg, dans le Brabant wallon, en Wallonie picarde, dans le Hainaut… qui proposent des menus pour les kids, des jeux, des infrastructures, une table à langer voire un espace pour les poussettes… Bref, de quoi passer de bons moments en famille.

Le plein de micro-aventures en Belgique

Plutôt que de courir aux quatre coins du globe, Aurélie Raigné et son compagnon sont partis avec leurs trois enfants vivre des micro-aventures en Belgique. Elle en a écrit un livre, à mi-chemin entre le récit d’aventures et le guide pratique.