Connaissez-vous le plus long pont suspendu du monde ?

Un investisseur privé soutient le projet dès 2013, et en avril 2014, l’entreprise STRABAG commence la construction du "Highline 179", qui sera terminé en 206 jours et ouvert au public dès le 22 novembre 2014. Les coûts de construction s’élevaient à l’époque à 2,5 millions d’euros, entre-temps presque autant a été investi dans l’entretien du chemin, la création de bancs, d’aires de jeux, de toilettes, et la rénovation des fortifications. Tous les coûts ont été financés par un entrepreneur privé. Aucun fonds public n’a été utilisé pour construire le pont.

Construction

La passerelle piétonne de 1,20 m de large est constituée d’une grille qui laisse percevoir le vide de 110 mètres, qui repose sur des traverses en métal fixées aux quatre câbles porteurs d’un diamètre de 60 millimètres chacun au moyen de suspentes verticales. Des deux côtés de la bande de roulement, une main courante de 1,35 m de haut est montée, qui est reliée à la grille par un treillis métallique. Les cordes de support sont fixées des deux côtés du pont avec un total de seize ancres qui s’étendent dans la roche jusqu’à une profondeur de dix-sept mètres. Le poids du pont est d’environ 70 tonnes. Une extrémité du pont est plus haute de 9,85 m que l’autre extrémité. Le pont s’affaisse de dix-sept mètres par rapport à une droite imaginaire entre les deux extrémités, et l’affaissement peut augmenter d’environ un mètre selon la charge et la température.

Le pont des records

Il fut un temps où seuls les sorcières et les magiciens pouvaient planer dans les airs pour rejoindre l’une ou l’autre de leurs demeures de pierres. Depuis qu’un pont flotte à Reutte, ce privilège fantastique n’est plus exclusif. Tel un fil de soie, ce pont nommé "Highline179" se déroule sur 406 mètres de longueur à 110 mètres du sol. Cela en fait le pont suspendu pour piétons le plus haut du monde ! Le pont est sûr, mais vous aurez tout de même besoin d’un bon élixir de courage et de quelques pincées d’audace ou d’adrénaline pour venir à bout de ce presque demi-kilomètre au-dessus des cimes des arbres et de la route nationale où vous devrez faire fi d’un abîme imposant juste sous vos pieds. Preux chevaliers, vaillants damoiselles et damoiseaux: voici un défi de taille qui vous garantit une vue imprenable.

Après un examen méticuleux, la passerelle pour piétons "Highline179" a été reprise dans le livre Guinness des records en tant que "plus long pont piétonnier de style tibétain". Le certificat Guinness World Records a confirmé que "la plus longue passerelle de style tibétain est une passerelle en forme de caténaire", un pont est tibétain quand il est tenu par des chaînes et des câbles reproduisant parfaitement les ponts qui existent dans les grandes chaînes de montagnes du monde, comme l’Himalaya ou la cordillère des Andes.