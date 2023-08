L’idée d’un tatouage vous fait peur ? La tendance est aux décalcos!

On trouve de nombreux motifs différents: ethniques, minimalistes, fleuris, géométriques, graphiques, en noir et blanc ou en couleurs. Jetez un œil aux tenues du festival californien Coachella, de nombreuses jeunes femmes arborent des plumes argentées ou dorées, des bandes qui entourent leurs bras à la manière de bracelets, des traits ou des gouttes sur le visage. Il est même possible de commander des tatouages personnalisés, pour un enterrement de vie de jeune fille par exemple.

Pratique, quand on a la phobie des aiguilles ou qu’on n’est pas sûr de vouloir un tatouage permanent, le tatouage décalcomanie peut aussi servir de test avant de passer au définitif. Ils sont waterproof et tiennent le coup entre 3 et 7 jours. Autre avantage: le prix. Comptez moins de 10 € pour un motif de grande taille. Vous les trouverez aussi en format mini, regroupés sur une feuille.

Préparer sa peau

On les applique comme les versions enfantines. Pour une durée plus longue, on prépare sa peau en la nettoyant au savon puis en passant une eau florale. Évitez les huiles ou le lait, car ces produits laissent une pellicule qui risquerait de dissoudre le tatouage. Vous pouvez aussi effectuer un gommage pour retirer les peaux mortes et raser les poils éventuels. On découpe ensuite le tatouage qui nous plaît, on enlève le film protecteur, on le place à l’endroit souhaité, on presse un gant mouillé 30 à 40 secondes, on retire doucement le papier mouillé et on laisse sécher une minute environ. Évitez de traîner dans un bain durant le temps de votre tatouage, car il pourrait s’effacer plus vite que prévu. Pour le retirer, on frotte avec un gant et une lotion grasse. Ils conviennent également en général aux peaux des enfants à partir de trois ans.

Pour une tenue plus longue, on peut se tourner vers le henné, une pratique traditionnelle qui vient du Maghreb et de l’Inde. La pâte de henné, de couleur brun orangé se pose en général sur les mains et les pieds, au pinceau. Ces motifs sont assortis d’une dimension symbolique puisqu’on les utilise en général dans le cadre d’une cérémonie, pour un mariage par exemple.