Reportage au Rwanda, bulle d’Afrique aux reflets verts, à la rencontre des gorilles

À peine débarqué et déjà étourdi par tant d’effervescence, de frénésie à vivre et, paradoxalement, de liberté prise à défier la mort sur les routes. Certains voyageurs ne reconnaissent plus la ville d’une visite à l’autre, des immeubles neufs germant au rythme de l’envolée des capitaux et des investissements.

Comme toutes les capitales d’Afrique, Kigali est fiévreuse et branchée, mais elle se distingue des autres par sa propreté sur fond de guerre déclarée au plastique. "Une petite Suisse africaine", ose même comparer Christian, un Belge qui y a vécu six années et qui porte aux nues le sentiment de sécurité imprégnant les rues. Quant à sa modernité, elle se jauge à l’usage intensif de l’application Momo, téléchargée sur les smartphones et sans cesse dégainée afin de règler les petites dépenses quotidiennes et s’envoyer de l’argent.

Le Rwanda, depuis le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 (ainsi le ministère de l’Intérieur appelle-t-il à mentionner l’innommable mécanique humaine qui engendra ce massacre de masse), a pansé ce trauma national. "Nous sommes tous des Rwandais", est l’expression consacrée censée enrayer l’idéologie génocidaire. Les survivants ont expié la tragédie, qui fit un million de morts, en bâtissant des mausolées et, le plus emblématique de tous, en érigeant à Kigali un mémorial relié à des jardins commémoratifs, passage obligé des touristes de la mémoire. Pour ne pas se casser le moral tout de suite, mieux vaut reporter au dernier jour ce plongeon dans les séquences de cette indicible souffrance qui, chaque année, début avril, abaisse les volets. À Kigali, l’ex-hôtel des 1000 collines, célèbre pour avoir accueilli des réfugiés Tutsi pendant le génocide, a été racheté et joliment restauré. Y déjeuner suspend le temps. Kigali a ses beaux quartiers à modistes et designer créatifs surfant sur l’espoir d’un bel avenir né de la réconciliation nationale.

Si le pays est petit (l’équivalent de la Belgique) et concurrencé par de grands voisins, il s’ouvre à un tourisme haut de gamme, porté par la campagne "Visit Rwanda", qui a misé sur la protection de l’environnement et la sanctuarisation du gorille de montagne devenu emblème national. La préférence donnée aux écolodges témoigne de ce tourisme durable.

Ce pays confetti, mosaïque de collines, forêts et lacs, est politiquement stable et apaisé. Voilà pour la carte postale. On vous y emmène.

Une heure chez nos cousins les gorilles

Escalader les pentes d’un volcan pour aller saluer une famille de gorilles, nous l’avons fait. Une expérience magique, bouleversante d’émotion, mais aussi très physique à travers une forêt primaire luxuriante, limite impénétrable, et d’un dégradé de verts magmatiques.

On ne le sait pas encore, mais ce 2 mars de l’an 2023 restera gravé comme ayant été celui d’un rendez-vous réussi avec une famille de gorilles des montagnes, dans le massif des Virunga, à cheval sur le Congo, le Rwanda et l’Ouganda. Il a fallu se lever à l’aube pour rejoindre en moto-taxi le quartier touristique de Kinigi. Chaque matin, dès 7 h, il est envahi de centaines de touristes en quête d’un safari ou d’un trek d’exception. Plusieurs choix possibles: observer des petits singes dorés ou marcher vers la tombe de Dian Fossey, la primatologue américaine, qui apparaît au bout d’un sentier raide de 7 km, etc. Rendre visite aux gorilles, ce mythique primate, c’est le plus chic, internationalement connu, mais aussi le plus cher. Le comité organisateur, le Rwanda Development Board (RDB), explique le doublement du prix du permis donnant accès à cette expérience magique (de 750 à 1 500 $) par la nécessité de limiter le nombre de touristes et d’associer la population locale à la conservation de ces robustes primates.

Une rencontre qui se mérite

L’homme fut le seul et triste prédateur de ces animaux emblématiques, cruellement braconnés pour être transformés en trophées ou sortilèges. Aujourd’hui, dans le parc des Volcans, leur population a dépassé la barre des 1 000 individus. L’espèce, un temps déclarée en danger d’extinction, est vénérée comme un trésor national, et littéralement totémisée. La souriante caricature du primate figure sur les repose-têtes des avions de la compagnie RwandAir ainsi que sur certains paquets de café fairtrade, comme le Gorilla’s coffee.

©Pierre Wiame

De toutes les vocalisations compréhensibles au gorille, notre guide, Odile, nous fait produire un son de gorge. "Il s’agit d’une vocalisation d’amitié, qui signifie à la famille qu’on vient lui dire bonjour", explique-t-elle. En fait, ce que demande une famille de gorilles, c’est de la politesse, exactement la même que pour une prise de contact entre humains.

©Pierre Wiame

D’entre les 12 familles (plutôt nombreuses) de gorilles, nous allons rendre visite à celle vivant sur les pentes du volcan Sabyinyo. Des traqueurs sont partis pister sa trace et l’endroit de son garde-manger qui change chaque jour afin de s’assurer des repas de végétaux frais et en quantité. L’équipe communique par talkie-walkie. Il n’y a pas de sentier et le terrain se révèle rapidement hostile. Là où des buffles sont passés, la terre est ravinée et la marche rythmée de coups de machette dans la gangue végétale. Sensation de s’enfoncer dans une forêt impénétrable par sa luxuriance. Comme il a plu, des fumées montent de cette étuve bouillonnante de chlorophylle au fond de laquelle des criquets jasent sans fin. À cause de l’altitude et de la déclivité, le souffle devient court et le pas chancelant dans la boue. "Il faut encore grimper, communique Odile, l’air désolé. Ils nous font courir aujourd’hui. Êtes-vous prêt à monter plus haut ?" Ça va sans dire. Mais nous sommes prévenus: pas plus d’une heure avec les gorilles. "Ils ne sont pas agressifs, mais il ne faut pas les fixer du regard ni les pointer du doigt. Ni manger ni éternuer", complète Odile. Au loin, le volcan sommeille dans un nuage. La lumière revient briller sur les gouttes tombées du ciel et miroitant dans le capharnaüm mousseux.

Face à face bouleversant

Soudain, on voit des tiges se balancer toutes seules. Des bris de bambous résonnent. Une tache noire s’agite derrière un rideau végétal. Puis une main l’écarte. Ça y est, un jeune gorille nous regarde. Face à face bouleversant. Est-ce parce que nous partageons 98% de notre code génétique avec lui que le primate juvénile semble n’en avoir rien à cirer de nous voir ? La petite famille vaque à ses activités vitales: manger, gambader, s’allonger sur les feuilles dodues. Les plus petits culbutent dans les branches. Le chef de famille, lui, a le dos argenté, signe de maturité et d’autorité. Il mange, gourmand et glouton, cueillant des feuilles et les mâchant bruyamment. Feint-il de ne pas nous voir ? En tout cas, notre voyeurisme ne le dérange pas. On les regarde, fascinés par cette voracité et cette insouciance animales s’exprimant devant nous. Le dos argenté s’empiffre quand de plus petits siestent en toute décontraction, un peu comme un homme, le bras replié sous la nuque, façon pacha. Pour vivre, un gorille, végétarien, doit manger par jour 15% de son poids corporel. Ce qui peut représenter 20 kg par jour. Le chef de la famille s’avance d’un pas courroucé. "Mmmh mmmh", fait Odile. Simple démonstration d’autorité, semble-t-il, mais nous avons dû nous écarter pour le laisser passer, le teint soudain blême à imaginer être "sorti" par la main de ce colosse. "Il est temps de partir. " On redescend de la montagne à coups redoublés de machette dans le fouillis végétal magmatique. Quelques instants plus tard, un orage éclate. L’eau ruisselle, dégouline sur les chapeaux, clapote sur les vêtements. Nos pieds s’enfoncent dans un sol visqueux transformé en rivière. Nous voilà rincés, mais désormais riches de ces moments irréels et suspendus chez nos cousins les gorilles.

©Pierre Wiame

Dans le parc Akagera, de la savane et des lacs

Zèbres, éléphants, hippopotames, girafes, lions, impalas (notre photo), etc. Le Rwanda a son parc, le splendide Akagera, créé par la Belgique, où peut s’observer (depuis une voiture) la magie de la vie sauvage soumise à cruelle prédation.

©P.W.

Emmanuel est un des "fils" (son surnom) du Parc national de l’Akagera, créé en 1934 par le roi Léopold II. À l’époque, la Belgique gouverne le Ruanda-Urundi par mandat de la Société des Nations. Ce territoire de l’empire colonial allemand lui a été confisqué en 1919, en guise de réparation de guerre.

Fils est notre guide et un fin connaisseur des animaux sauvages peuplant cette réserve naturelle historique distante de 110 km de Kigali. Ce matin, cette savane blonde, où l’on imagine de grandes chevauchées entre cow-boys, est illuminée et la piste de terre rouge empruntée sillonne des paysages grandioses parsemés de dix grands lacs à crocodiles, les effrayants crocos du Nil. Ihima, le nom d’un de ces grands lacs, faussement paisibles – y nager, c’est y mourir –, signifie tente en swahili, hommage indirect à l’explorateur britannique Livingstone qui y planta un soir sa tente.

©

L’Akagera, c’est le nom d’une rivière, et l’une des sources du Nil dont il est un maillon mère. Dans l’Akagera comme tout au long de son voyage, le cours d’eau sème la vie. "Il y a quatre parcs au Rwanda, dont la forêt primaire de Nyungwe, aux magnifiques ponts suspendus, et le Parc national des Volcans, et l’Akagera en est la synthèse", explique le guide. On y trouve tous les animaux ayant fasciné notre enfance: girafes, éléphants, hippopotames, buffles, troupeaux de zèbres et d’impalas, etc. "On y a réintroduit le lion pour équilibrer l’écosystème." Un préambule: "Tous les animaux vivent en famille, ou en tribus, avec un chef et des règles de vie en communauté." Manu est intarissable. Il nous apprend que, chez les éléphants (130 comptabilisés dans le parc), la femelle est la cheftaine et la guide du troupeau, et que leur odorat, phénoménal, permet aux pachydermes de stocker une odeur en mémoire pendant au moins cinq ans. Un éléphant isolé, accélérant soudain son pas, l’obligera à faire une prompte marche arrière. Une belle frayeur en dépit du sourire du chauffeur. "Un parc, poursuit ce dernier, se fait et se défait à la vitesse d’un nuage dans le ciel." Ils se déplacent et vivent selon qu’ils soient prédateurs carnivores ou proies herbivores. Il n’est en effet jamais garanti de voir beaucoup d’animaux sauvages comme carpes dans un vivier, ainsi qu’une partie de chasse, symbole de la dure et cruelle loi de la jungle. Un spectacle pouvant heurter les âmes sensibles. "C’est pourquoi les zèbres, les impalas et les antilopes préfèrent les plaines dégagées aux zones boisées", explique encore ce "fils" de la savane rwandaise. Dans l’Akagera, on observe aussi des hippopotames, de loin, car cet animal, qui tue un minimum de 300 humains par an, est l’herbivore le plus dangereux. Les oiseaux ne sont pas en reste de comportements curieux. "Prenez les tisserands. C’est le mâle qui construit le nid et la femelle qui le décore. Mais celle-ci peut détruire le nid si elle l’estime mal construit, et le mâle, soumis, doit tout recommencer."

