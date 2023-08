Question jardin : que planter au potager à la fin de ces vacances d’été ? La réponse de notre spécialiste

Une première règle à respecter, c’est le principe de la rotation des cultures afin de ne pas épuiser le sol en cultivant toujours au même endroit des plantes ayant des exigences nutritives identiques. Un exemple ? Les haricots enrichissent le sol en azote, azote qui est apprécié par les légumes comme les laitues ou les poireaux. Un apport de compost bien décomposé peut également permettre de reconstituer une partie des réserves nutritives consommées par les cultures précédentes.

Encore des semis ?

Durant la deuxième quinzaine du mois d’août il est encore possible de réaliser des semis de légumes, semis qui permettront une récolte de fin de saison, d’automne et, si la météo est douce, de début d’hiver. Les laitues seront semées à une température comprise entre 15 et 20° C puis repiquées en pleine terre dès qu’elles seront manipulables. Parmi les variétés les plus prisées, on retrouve la "Grosse blonde paresseuse" et la "Merveille des 4 saisons". Nous pouvons aussi semer les chicorées, frisées et autres, les mâches bien connues aussi sous le nom populaire de "salade de blé". Parmi les légumes racines, il est encore temps de semer des carottes ("de Carentan", "Chantenay"), voire des panais. Les épinards détestant la chaleur, c’est maintenant qu’on va les semer avec une préférence pour les variétés "Monstrueux de Viroflay" ou "Géant d’hiver".

Et des plantations ?

Même si le jardinier aspire à un peu de repos en ce mois d’août, le potager n’attend pas ! Les légumes semés le mois précédent doivent être repiqués soit en godets pour favoriser un bon chevelu radiculaire, soit directement en pleine terre si l’emplacement a bien été préparé. Si vous n’avez pas eu le temps d’effectuer des semis en juillet, ne soyez pas désespéré puisque vous allez pouvoir vous ravitailler en jeunes plantes lors des marchés ou dans votre jardinerie favorite. Vous y trouverez des laitues, des bettes (ou blettes ou poirées), des choux cabus et frisés… Certains proposent même de la mâche et des épinards en petits cubes. C’est également le bon moment pour planter les poireaux d’hiver dont les plus célèbres et les plus productifs restent le poireau "De Liège", le "Monstrueux de Carentan", le "Bleu de Solaise" et le "Gros vert de Huy".

