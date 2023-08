©

Ne jetez plus les bâtonnets de glace en bois, ils peuvent servir à faire des bricolages. Pour fabriquer un éventail, vous aurez besoin de: 8 bâtonnets, 1 feuille à motifs/tissu, 1 attache parisienne, 1 perforatrice, 1 compas, 1 crayon, pistolet à colle, ciseaux.

1. On commence par perforer le bas de 4 bâtonnets qu’on colle avec les 4 non troués pour obtenir 4 longs bâtonnets.

2. On les attache ensemble au niveau des trous avec l’attache parisienne.

3. Sur la feuille ou le tissu, on trace à l’aide du compas deux demi-cercles, un grand et un petit, espacés de 12 cm. On découpe le long des traits de crayon pour obtenir un demi-disque.

4. On colle alors la structure de l’éventail au dos du demi-disque en répartissant les bâtonnets de manière égale.

5. On plie l’éventail au niveau des bâtonnets puis on superpose pour le fermer.

2. Des jumelles en récup’

Dans son Grand livre des activités récréatives, Héléna Zaïchik propose un tutoriel pour fabriquer des jumelles. Vous aurez besoin de: 2 bouteilles de crème fraîche, du ruban adhésif large gris, du masking tape doré et argenté, 2 attaches parisiennes, du papier marron, une règle, un feutre doré ou argenté, une courroie ou un ruban, de la colle blanche, un cutter.

1. Découper le dessous des bouteilles.

2. Recouvrir chaque bouteille de ruban adhésif, avec les bouchons en place puis percer ceux-ci à l’aide de ciseaux de manière à pouvoir regarder à travers.

3. Décorer l’extrémité avec du masking tape, assembler les deux parties avec un morceau d’adhésif.

4. Découper une bande de papier marron qu’on décore avec le feutre puis le coller sur le papier adhésif qui relie les bouteilles.

5. Mesurer la courroie et la relier aux jumelles percées à chaque extrémité en glissant une attache parisienne dans chaque trou.

3. Une grenouille farceuse

Le compte Instagram @paper.crafts.in propose une grenouille qui tire la langue. Matériel: feuilles cartonnées (verte, rouge, noire et blanche), ciseaux, 1 crayon, roller de colle, 1 paille, 1 bâton en bois, 1 marqueur blanc, scotch.

1. Découper un grand cercle vert, puis le plier en deux et couper un petit triangle sur le côté de la pliure. Dessiner et découper 2 petits ronds pour les yeux et 2 pattes.

2. Découper sur la feuille noire 2 ronds plus petits et 2 encore plus petits, puis 2 petits ronds rouges et un rectangle de 5 cm de large.

3. Coller les différents éléments sur une face du grand rond vert pour faire la tête. Dessiner les pupilles avec le marqueur blanc.

4. Appliquer de la colle sur les côtés du rectangle rouge, placer la paille en bas et refermer sur la longueur. Enrouler le papier à l’aide du bâton.

5. Ouvrir le rond vert et insérer la paille. Maintenir avec un morceau de scotch. Souffler dans la paille pour faire sortir la langue !