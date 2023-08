À la rencontre d’Édouard Chouteau, chef du restaurant La Laiterie à Lille (+ nos idées d’activités dans la région)

Précision et créativité

Grandissant au sein de l’hôtel-restaurant familial en Bretagne, Édouard Chouteau a très vite pris la décision "de faire comme papa" en devenant cuisinier. Lui qui a fait ses armes auprès de grands chefs français (voir ci-dessous) guide sa brigade avec précision, rigueur et créativité, en sublimant des produits essentiellement régionaux, bio et toujours de saison, et des produits d’exception. "Quand on va au restaurant, c’est pour manger des plats qui font plaisir et qui changent du quotidien. Ici, on essaye de retrouver le goût des choses simples ; et j’aime l’idée que les classiques et choses intemporelles soient les meilleurs, comme dans l’art et la musique finalement", commente le chef qui a aussi opté pour l’élégance et le traditionnel chic en déco.

"On a remis les nappes blanches, la belle vaisselle de Limoge", tout en laissant par contre la nature reprendre ses droits autour de la terrasse. "À l’extérieur, on laisse tout pousser dans le potager, on est envahis de délicieuses mélisses, des pieds de houblon poussent, des ruches ont été mises en place petit à petit." Trois écotables ont été décernées au restaurant pour sa démarche écoresponsable.

Ici, pas question d’attendre la fin du service pour rencontrer le chef, c’est lui qui vient prendre les commandes à table! Plus tard, certains clients seront même invités à finir leur repas en cuisine, à deux pas de la nouvelle cave du chef sommelier passionné Quentin Durand.

"On propose une cuisine française, bourgeoise, d’inspiration de produits", explique-t-il. Au menu "Produits d’exception", on retrouve notamment du caviar kristal, un steak au poivre (bœuf de Kobe), un turbo meunière et des langoustines grillées au chalumeau mayonnaise, accompagnées de mélasse à la chicorée et asperge blanche. L’un de ses plats phares ? "Les huîtres au pied de cochon frit et croustillant." Du côté du menu végétal, on retrouve les asperges du pont d’Achelles, une merveilleuse tartelette petits pois et radis et on craque pour la gourmande betterave fraise, au chèvre frais et estragon. "J’aime ce menu végétal car il surprend, tout en restant dans la gourmandise, les textures, les jus, le relief." Plus tard, le (vrai) dessert à la rhubarbe est lui si poétiquement dressé par le pâtissier Benjamin Caunois qu’on hésiterait presque à le briser pour le déguster. Le ballet des plats est sans faille, tout comme le service de la jeune équipe pro et non guindée. "On aime les choses simples, fluides et non prétentieuses." Fort d’une clientèle d’affaires et d’anniversaire, le jeune chef a aussi à cœur d’inviter la jeunesse à sa table, à travers un menu Premier à 60 euros TTC pour les moins de 30 ans "afin de décomplexer cet univers gastronomique et montrer qu’on peut y être à l’aise", sourit celui qui fait partie sans surprise des "Grands de demain 2022" désignés par le Gault & Millau.

Infos :lalaiterie.fr - Prix : 39€ menu déjeuner ; 60€ Premier ; 75€ Esprit végétal ; 115€ Terre et Mer et 150€ Produits d’exception.

5 activités incontournables dans la région

1. Flânerie et découvertes

Saviez-vous que Lille était née au milieu des marais ? Direction l’office du tourisme pour une visite d’une heure d’histoire et découvertes. À voir: sa magnifique Grand’Place, son théâtre, son opéra et sa Vieille Bourse, dont la cour intérieure est le repère des bouquinistes… Allez aussi vous perdre dans le Vieux-Lille, à l’architecture flamboyante du XVIIe siècle.

2. Palais des Beaux-Arts

Si vous avez du mal à attirer vos ados au musée, cette expo pourrait faire toute la différence. Jusqu’au 25 septembre, l’Open Museum au Palais des Beaux-Arts est consacré au jeu vidéo, ce 10 art encore méconnu. Le parcours nous emmène dans l’univers du jeu vidéo, sur les trois niveaux du musée, pour une visite riche et étonnante. Tarifs: 7 €/ 4 €.

3. Gare Saint-Sauveur

Ancienne gare de marchandises, la gare Saint-Sauveur a été réhabilitée par la ville en espace culturel et de loisirs (concerts, spectacles, cinéma jeune, expos…). Jusqu’au 8 octobre, foncez voir "Range ta chambre !" de Jean-François Fourtou, qui expose sa chambre d’enfance, en version XXL. On adore: le petit tour en train et le lit géant. Accès libre.

4. Montée du Beffroi

Pour prendre de la hauteur, direction le Beffroi de l’hôtel de ville. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il a été construit entre 1929 et 1931 et mesure 104 mètres ! Pour accéder à la vue sur la ville à 360°, il faut monter 400 marches (ou 100, suivies de l’ascenseur). Réservation obligatoire. Ouvert du mardi au dimanche. Prix: 6 € en ligne, 7,50 € à l’office du tourisme.

5. Tea Time au Méert

Adresse gourmande par excellence, la maison Méert (27 rue Esquermoise) est l’une des plus anciennes pâtisseries de France. Allez admirer la splendide architecture de la boutique et prenez le temps de déguster sur place une pâtisserie ou une délicieuse gaufre de Méert, créée par le compatriote belge du même nom en 1 849. N’oubliez pas de réserver.

