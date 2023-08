L'époux de la star, Sam Asghari, a confirmé la rupture jeudi sur Instagram.

"Ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre aventure commune", a annoncé le mannequin et acteur irano-américain de 29 ans. "Nous garderons l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours."

Il a officiellement demandé le divorce mercredi. Sa demande, déposée à Los Angeles, invoque des "différends irréconciliables" avec la chanteuse.

Le couple se serait séparé après une violente dispute, Sam Asghari accusant Britney Spears de tromperie, selon plusieurs médias américains.

La pop star de 41 ans avait célébré son union avec Sam Asghari en juin 2022, après six années de relation.

Le couple avait annoncé un mois avant leur mariage que la chanteuse avait fait une fausse couche.

Selon les médias américains, l'interprète de "Baby One More Time" et "Toxic" aurait conclu un contrat de mariage qui prévoit la séparation des biens entre elle et Sam Asghari.

Britney Spears a deux garçons, Sean et Jayden, d'un précédent mariage avec Kevin Federline. Elle a aussi été brièvement mariée - moins de trois jours - à son ami d'enfance, Jason Alexander.

Sur Instagram mercredi soir, la chanteuse a ignoré le tourbillon médiatique autour de ses problèmes conjugaux. Elle a annoncé qu'elle prévoyait d'acheter un cheval, sans faire allusion à son mariage.

La chanteuse, qui publiera ses mémoires cet automne, s'était mariée à Sam Asghari après des années de combat contre son père pour être libérée de sa mise sous tutelle, décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques.

Britney Spears avait dénoncé une mesure "abusive" qui, selon elle, l'empêchait de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.

L'artiste jugeait notamment que son père Jamie Spears l'avait "punie" pendant ces années de tutelle en l'empêchant de "pouvoir voir quiconque ou dire quoi que ce soit".