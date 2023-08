Plonger dans l’époque médiévale, découvrir un rucher didactique, assister à des combats de gladiateurs : que faire ce week-end des 19 et 20 août ?

Pour partir à la découverte du monde fascinant des abeilles, la Fête du Miel et de la Nature invite à enfiler l’habit d’apiculteur, à pénétrer au cœur de la ruche et à chercher la reine qui se cache parmi les ouvrières! Au-delà de l’immersion dans la vie d’un rucher didactique, l’événement familial propose bien sûr des dégustations de produits de la ruche (gelée, bière, hydromel, pollen...), de l’initiation à l’apiculture, des expositions et des promenades nature guidées le long des berges de l’étang.

Au-delà de l’univers des abeilles, l’événement estival réserve d’autres fascinantes activités. Le Centre de revalidation de l’Aquascope s’ouvre au public. L’occasion de rencontrer les soigneurs des animaux sauvages, racontant leurs anecdotes heureuses ou malheureuses. Un atelier de "bombes de graines" permet de fabriquer des boulettes de semences, pour booster la biodiversité urbaine.

Côté rire et délassement, des artistes assurent l’ambiance avec des contes sur les butineuses et des jeux en bois ou anciens. Enfin, la Fête du Miel donne l’occasion de visiter l’Aquascope, ce centre nature dédié à l’observation.

www.aquascope.be

2. Le temps des moissons - Estinnes, à l’abbaye de Bonne-Espérance - Les 18, 19 et 20 août

Les nostalgiques des odeurs de foin et des images d’antan trouvent leur compte à la traditionnelle Fête de la Moisson de l’abbaye de Bonne-Espérance. Le public se (re)plonge dans l’ambiance campagnarde des années 1950. Dans les champs, les démonstrations présentent la récolte des gerbes, du brassage de bière, de la fauconnerie, de vieux tracteurs au travail et de la traction animale. Autour du vieux moulin, le meunier s’active, autour d’autres métiers anciens, et les concours de bétails défilent. Et dans le jardin, les machines à vapeur se pavanent pour rappeler l’histoire du tracteur, depuis son apparition en 1900 dans les campagnes américaines jusqu’aux années 1960.

www.lesmoissons.be

3. Folklore mondial - Jambes, Athénée royal - Du 18 au 21 août

Créé en 1958, le plus ancien festival de folklore de Wallonie rassemble des danseurs, chanteurs et musiciens du monde entier. Tous sont venus partager et défendre leur patrimoine folklorique. Parmi les pays cette année présentés, citons la Bulgarie, l’Argentine, le Bangladesh, l’Italie, le Paraguay, Singapour et la Belgique.

www.festifolkjambes.be

4. Gladiateurs et Gaulois - Archéosite d’Aubechies - Les 19 et 20 août, dès 14h

Combats de gladiateurs, manœuvres militaires romaines et reconstitutions de la vie gauloise…, le Week-end d’archéologie expérimentale d’Aubechies s’annonce riche en spectacles, démonstrations et artisanats d’une autre époque, menés par une douzaine de troupes historiques de passionnés et d’archéologues venus partager les dernières recherches menées dans le domaine.

www.archeosite.be

5. Sculpteurs et rencontres - Sprimont, Musée de la Pierre - Du 18 au 27 août

Le Musée de la Pierre, en collaboration avec les Carrières de Sprimont, accueille les estivales Rencontres internationales de Sculpture de Sprimont (RISS). Des sculpteurs sélectionnés par un jury viennent travailler des blocs de granit et laisser libre cours à leur imagination. Au menu également : initiation à la taille, marionnettes, espace Lego, dessin sur caillou, etc.

www.cip-sprimont.be

6. Arts de la rue - Eupen, Temsepark - Les 18, 19 et 20 août

Durant tout le week-end, la ville basse d’Eupen se transforme en scène géante pour le dénommé HAASte Töne?!, festival international de théâtre de rue. Au menu: acrobaties aériennes à couper le souffle, pantomime satirique, arts du feu, théâtre musical poétique, compétitions amusantes en plein air, installations surréalistes, etc.

haastetoene.be

7. Foire médiévale - Theux, château de Franchimont - Les 19 et 20 août

La Foire médiévale résonne entre les vieux murs du château, faisant découvrir les ripailles de l’époque. Tout est reconstitué pour faire vivre l’ambiance d’une foire du XVIe siècle. Costumes, textes, musique et même la monnaie pour les visiteurs nous plongent dans cette époque. La Foire, c’est aussi 90 spectacles, chants, danses et autres bouffonneries.

www.foiremedievale.be