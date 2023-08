Une tenue stylée sur la plage : nos meilleures idées

1. Une robe longue et fluide

C’est sans doute la pièce la plus facile à porter à la plage. Elle va à toutes les morphologies et s’enfile très facilement. Assortie de sandales tressées et d’un chapeau de paille, elle donne un look bohème qui convient aussi pour aller boire l’apéro en terrasse pour clôturer une éreintante journée farniente. On peut aussi la remplacer par une chemise oversize, ultra-plébiscitée par les modeuses cette saison.

2. Un kimono

Ce vêtement traditionnel japonais s’invite désormais dans notre garde-robe estivale. On le choisit long, court, transparent, imprimé, à franges, en mousseline… Il existe une multitude de modèles qui s’adaptent à chaque morphologie. Idéalement, on opte pour des tons assortis au maillot, mais on peut aussi jouer sur le côté dépareillé pour donner du peps à un maillot noir, par exemple.

3. Un pantalon fluide et une marinière

Pour un look chic, un brin rétro, le pantalon large en lin ou en coton léger rehaussé d’une marinière fait un carton. On doit juste veiller à assortir les tons des deux pièces.

4. Une robe courte

Elle peut être imprimée ou unie, de préférence assez ample pour être à l’aise. Cela dit, pour être vraiment tendance, on se dirige vers la version crochet. Cette pièce phare des années 70 donne un air bohème parfaitement raccord avec les promenades en bord de mer. On peut aussi oser la transparence, surtout si on n’a pas l’intention de décoller de la plage. Dans les tons blanc et beige, les robes courtes mettent en valeur le bronzage: parfaites pour la fin des vacances.

5. Le short en jean

Basique mais toujours pratique, le short en jean est idéal si vous vous rendez à la plage à vélo. On l’accompagne alors d’une paire de sandales type Birkenstock ou de baskets en toile. La version délavée a la cote cet été, portée avec une chemise en lin, elle fait de l’effet !