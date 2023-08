Question jardin : comment protéger ses plantes de l’oïdium et du mildiou ? La réponse de notre spécialiste

L’oïdium, la "maladie du blanc"

Les premiers symptômes de cette maladie cryptogamique se caractérisent par l’apparition d’un feutrage blanc ou blanc gris sur les feuilles, les tiges mais aussi sur les fruits. Par après, ces parties de la plante vont se déformer, se dessécher et mourir. La croissance du végétal sera fortement ralentie voire stoppée, ce qui entraînera bien évidemment une faible récolte s’il y en a une. Nombre de jardiniers pensent que cette maladie est principalement due à une météo pluvieuse et fraîche, mais l’oïdium peut aussi apparaître par temps sec pour peu que l’humidité de l’air soit proche ou supérieure à 70% ce qui est le cas lors des épisodes de chaleur du début de l’été, quand le sol est toujours bien humide ou encore lorsque les écarts de températures entre le jour et la nuit sont importants.

Prévention et guérison

À titre préventif, il est primordial de ne pas planter de manière trop dense afin de favoriser une bonne circulation de l’air entre les plantes. De même, il faudra éviter de doper les végétaux à l’azote parce qu’un surdosage les fragilise. Bien se renseigner sur la résistance des variétés choisies face à la maladie. Pour ralentir et même éliminer le mildiou, des pulvérisations d’un mélange de lait demi-écrémé (1 L) et d’eau (3 L) donneront d’excellents résultats, et ce, sans aucune toxicité pour l’environnement.

Bien plus redoutable: le mildiou

S’il peut s’attaquer à de nombreuses plantes, au potager, ce sont surtout les tomates et les pommes de terre qui sont les victimes désignées de cette maladie. Le champignon responsable de ce type de mildiou s’appelle Phytophthora infestans. Il se développe lorsque le temps est humide et que les températures sont comprises entre 17 et 25°C. À noter qu’une météo caniculaire stoppe la progression du mildiou ou empêche son apparition. Les symptômes: des taches claires qui, progressivement, vont se nécroser, entraînant le dessèchement des plantes. Étant donné que le mildiou est très contagieux, il faut éliminer rapidement les sujets atteints. Préventivement, il faut favoriser les variétés résistantes, respecter les rotations de culture et traiter avec un fongicide à base de cuivre, mais sans exagération

