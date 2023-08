En croisière sur le danube : une traversée de huit pays

Les kilomètres défilent, les pays aussi. Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Roumanie… Chacun d’entre eux dévoile un peu de son histoire, de ses habitants, de ses richesses. Chaque jour, une halte dans un petit port et on est invité à s’enfoncer un peu plus dans les terres. Avec ou sans guide, on découvre des villages, des villes. Entre simplicité et richesse de lieux peu connus, on arpente de petites ruelles, on visite des églises, on se balade dans un parc, on découvre ces murs de maisons placardés d’avis de décès,… Des escapades étonnantes avant de remonter à bord de l’Amadeus Silver II et de larguer les amarres vers un autre port. Entre chaque escale, on lézarde ou on joue aux échecs sur le pont-promenade, on écoute Didi la chanteuse et Plani la pianiste lors d’un apéritif en musique, on s’imprègne de l’histoire de ces pays grâce aux détails des conférences proposées à bord, on papote avec l’un ou l’autre, on s’habitue au calme d’une croisière fluviale, on découvre les plats du cuisinier et de son équipe.

Captivante croisière que celle sur le Danube, entre moments de détente et escapades sous le soleil.

Huit pays au fil du fleuve

La croisière sur le Danube, ce sont huit pays traversés et 1 733 kilomètres parcourus au cours de douze jours de voyage. Avec, chaque jour, une escale et une terre à découvrir.

1. Budapest

Visiter Budapest à pied ou encore en car, c’est découvrir la place Dozsa György, l’église Matthias, le bastion des pêcheurs, l’avenue Andrassy, l’Opéra, les boulevards. Autant de bâtiments qui attirent le regard, avec commentaires et anecdotes des guides. De l’autre côté du Danube, Pest, la ville moderne, se dévoile avec la place des Héros et le Bois de Ville.

Après un repas hongrois servi à bord de l’Amadeus Silver II, une petite laine et nous voilà sur le pont à assister à l’appareillage. On quitte un Budapest illuminé de mille feux. Étonnant spectacle de lumières car chaque bâtiment est illuminé sur notre passage.

©eda C.Du

2. Vienne

Visiter Vienne en une journée, c’est peu, mais le tour panoramique en car permet d’avoir un aperçu de ses richesses et donne l’envie d’y revenir. La Ringstrasse et son opéra, le parlement, l’hôtel de ville, le Hofburg qui est la résidence impériale d’hiver des Habsbourg, le château de Schönbrunn avec une promenade dans les jardins du Versailles viennois… C’est beau, c’est flamboyant. Une excursion optionnelle l’après-midi fait découvrir Vienne par l’Art nouveau et son musée du Belvédère qui abrite la plus grande collection d’œuvres de Klimt ainsi que les chefs-d’œuvre de Schiele et Kokoschka.

3. Vukovar

Vukovar est une ville de Croatie, au confluent du Danube et de la Vuka, la rivière des loups. C’est de cette rivière qu’elle tire son nom: ville des loups. Vukovar est la ville la plus bombardée en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1991, lors des guerres yougoslaves, elle a été assiégée par les forces serbes. Lorsqu’elle a rendu les armes, elle était alors réduite à un champ de ruines. Elle en porte encore aujourd’hui les stigmates sur certains de ses bâtiments, mais elle s’est reconstruite petit à petit et est agréable pour une balade. Le ferry qui reliait la Serbie, de l’autre côté du Danube, n’a, lui, jamais été remis en état de fonctionnement…

©eda C.Du

4. Roussé

L’Amadeus Silver II accoste en ce matin au port de Roussé, la cinquième plus importante ville de Bulgarie. Sa place principale – qu’on appelle "La Petite Vienne" – est entourée de bâtiments anciens, d’une statue de la Liberté ou encore du Mercure ailé. Au détour des boutiques pour touristes, on découvre ce qui fait la fierté des Bulgares de Roussé: la rose qui est cultivée pour en faire de l’huile essentielle. "Elle a des qualités curatives", explique la guide. Et on la retrouve autant dans des savons, shampooings ou laits corporels que les touristes, autant l’été que l’hiver, découvrent. Si la Bulgarie est un pays pauvre, "on est riches de notre histoire", glissera la guide.

©eda C.Du

5. Novi Sad

La Serbie, on l’aborde via Novi Sad, la deuxième ville la plus importante du pays. Avec, d’abord, la visite du monastère orthodoxe de Krusedol qui accueille les touristes en attente d’un moment de ressourcement. Se balader dans les rues de Novi Sad, ensuite, c’est prendre un bain de culture avec les artistes de rue, mais aussi ces larges façades colorées "de couleurs variées pour les différencier", dira Lili, la guide. Dès 10h30, les rues piétonnes s’animent, les magasins ouvrent leurs portes, les terrasses attirent les amateurs d’apéro. Un violoniste joue au coin d’une rue, ; un vendeur de lavande tente de séduire les passants ; une vieille dame fait la manche…

Un hôtel flottant et une folle multiculturalité

L’Amadeus Silver II, c’est un hôtel sur les flots. Avec un équipage de 50 membres, de huit nationalités différentes.

©Rivages du monde

L’Amadeus Silver II n’a rien de ces monstrueux paquebots de plusieurs étages voguant sur les océans. Construit en 2015 dans les chantiers De Jong Family en Serbie, le bateau est une petite structure largement ouverte sur le fleuve. Chacune des 84 chambres, réparties sur trois ponts, a une baie vitrée plongeant sur le Danube. Du restaurant, des petits salons, des couloirs, le regard se perd dans les eaux du fleuve. Sur l’Amadeus Silver II, on ne se sent pas perdu, car le bateau n’accueille que 160 passagers que dorlotent les 50 membres de l’équipage. Leur particularité ? Ils sont de huit nationalités différentes ; ils sont mauriciens surtout, mais aussi roumains, indonésiens, bulgares, tunisiens, serbes, croates et ukrainiens. Pourquoi principalement originaires de l’île Maurice ? "Parce qu’ils parlent français et anglais, qu’ils sont prêts à partir sur de longues périodes, note Frédéric Mathieu, directeur de croisière sur l’Amadeus Silver II, lui-même français. Puis, l’île Maurice forme des jeunes qui veulent travailler dans le tourisme et l’hôtellerie."

"Le tour opérateur est français, il a été créé en 2001 par Alain Souleille, ajoute le directeur de croisière. Il a démarré les croisières sur la Volga." Il ne possède aucun bateau, mais travaille avec des armateurs. Au fil des ans, Rivages du Monde a racheté Mondotours, puis Athenaeum pour, en 2018, s’installer en Belgique et fusionner ses activités avec All-Ways, connu pour ses croisières culturelles fluviales et maritimes. Aujourd’hui, le tour opérateur a choisi de développer la croisière haut de gamme, à vocation culturelle et pour un public largement francophone. Il exploite des petites unités de 30 à 180 passagers, pas plus. En tout, une trentaine de bateaux naviguent sur les fleuves, les mers et les océans du monde entier, ou presque. "Nous ciblons avant tout une clientèle senior, des personnes à la retraite qui peuvent se payer de telles croisières assez chères, gage de qualité", ajoute le directeur de croisière. L’Amadeus Silver II est tout récent ; le tour opérateur le loue depuis cette année seulement ; il naviguera sur les flots d’avril à novembre non-stop. Emmenant ses passagers à la découverte de pays et de paysages fascinants.