Les jeux de "construction" ont toujours la cote auprès des plus petits (et parfois des plus grands) à la plage. Et il ne suffit généralement que d’une pelle et d’un seau pour offrir de longs moments de divertissement aux enfants. Châteaux, maisons, douves, tours, barrages, etc., le sable et l’eau de mer permettent de construire tout un tas de choses qui éveilleront le jeune architecte qui sommeille en eux, et de passer d’agréables moments en famille ! Toutefois, pourquoi se contenter d’une simple pelle et d’un seau quand vous pouvez désormais trouver toutes sortes de moules sur le marché ? Certains présentent des formes plus élaborées, d’autres plus simples. Il existe également plusieurs kits contenant la panoplie nécessaire pour des constructions qui en jettent. N’hésitez pas à challenger vos enfants en leur proposant des concours, ils devraient adorer l’idée.

2. Combler son besoin de bouger

Lézarder sur la plage de longues heures durant, ça ne convient pas à tout le monde ! Pour ceux qui ne supportent pas les séances de bronzage et ne veulent pas pour autant passer tout leur temps dans l’eau, les sports de plage sont la solution parfaite. Se jouant à plusieurs (deux au minimum), le tennis ou le beach-volley offrent de franches parties de rigolade et sont souvent l’occasion de faire de nouvelles connaissances. Attention cependant, le soleil qui tape et le sport ne font pas toujours bon ménage… Il faudra donc veiller à bien s’hydrater, et surtout, à s’arrêter quand le corps fatigue. En guise de matériel, vous n’aurez besoin de rien d’autre qu’un ballon de volley (il est aussi possible de trouver en magasin des filets amovibles que vous pouvez aisément transporter), ou d’une paire de raquettes et d’une balle lourde.

3. Apprendre à maîtriser le vent

Impossible de faire une sélection de jeux pour la plage, sans évoquer les traditionnels cerfs-volants qui la peuplent à la moindre brise. Il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs, plus ou moins élaborés, plus ou moins difficiles à manier, pour les petits comme pour les grands (qui peuvent s’en servir pour développer la force de leurs bras et leur endurance). Les parents pourront apprendre à leurs enfants (ou avec eux) comment construire et diriger leur cerf-volant, voire faire des figures, avant de les laisser seuls aux manettes. L’avantage ? Même quand le soleil n’est pas au rendez-vous, ils promettent de beaux moments de partage en famille. Pour peu qu’il y ait du vent, bien sûr ! Mais le long de la mer, il est rare que ce ne soit pas le cas.