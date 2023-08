Retrouvez nos haltes sur la route des étoilés à la Table de Castigno dans l’Hérault, au Goût du Bonheur dans le Luberon, à l’ Hôtel d’Angleterre à Châlons-en-Champagne, à La Bonne Étape à Château-Arnoux-Saint-Auban et chez Arbore et Sens dans le Centre-Val de Loire.

"Les Bretons sont des boomerangs. On a beau nous jeter loin on revient toujours à notre point d’attache", dit en souriant Nolwenn Corre, cheffe du restaurant de La Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin, à l’est de la Bretagne. La jeune cheffe (33 ans) a obtenu sa première étoile au Michelin en 2019. Avant cela, elle s’est formée à l’Institut Paul Bocuse, auprès de chefs étoilés comme Christian Le Squer au Meurice, Yannick Alleno au Pavillon Ledoyen à Paris, ou encore Jean-Luc L’Hourre au Marinca en Corse.

Après ce périple de dix ans, Nolwenn a voulu revenir à ses racines bretonnes. Avec son frère, elle a monté un projet de bistrot, ouvert en 2016. Puis elle a bifurqué vers le restaurant gastronomique qui se trouve dans la continuité du bistrot et de l’hostellerie de La Pointe Saint-Mathieu. Une affaire de famille…

"Mes grands-parents ont ouvert leur restaurant en 1954. Là où se trouve aujourd’hui la réception, c’était leur maison d’habitation. Mes parents ont développé la partie hôtel en 1988. De fil en aiguille, on a agrandi."

Trois générations se sont donc succédé à la Pointe Saint-Mathieu, face au phare et aux vestiges de l’abbaye, au bord des falaises qui plongent dans la mer d’Iroise.

La mer, c’est elle qui approvisionne, entre autres, le restaurant de Nolwenn Corre. "C’est un terroir qui est exceptionnel à travailler donc quand on est chef de cuisine ici on peut vraiment s’amuser, nous dit-elle. Souvent, j’essaie de définir ma cuisine comme une grosse vague qui vient se jeter sur la terre."

La cheffe essaie en effet de travailler sur des produits un peu oubliés, qui font partie du passé de la région mais aussi de son futur. Le chanvre, l’avoine, le sarrasin, toutes ces céréales qui appartiennent à l’héritage des Bretons. "On associe la Bretagne au caramel au beurre salé et aux plateaux de fruits de mer alors que c’était une terre très pauvre avant le grand changement des années 60, au moment de l’industrialisation. Ce sont des céréales assez rustres, fortes en goût mais superbes."

À côté de ça, c’est l’iode qui sert de fil conducteur au repas. "Je suis une grande passionnée de coquillages, les huîtres, les couteaux, les coques et les crustacés et poissons dans la foulée. " Si elle ne devait retenir qu’un plat ? "La langoustine artichaut. C’est de chez-nous. Un petit jus de coquillage réduit avec un bouillon de carapaces. Un sabayon, qui est une mousse très opulente et généreuse, avec des artichauts glacés, une farce pour la tradition et la langoustine, juste aller-retour, à peine cuite. "

Tous les produits proviennent évidemment de la région. Nolwenn Corre se fournit auprès de producteurs et pêcheurs locaux avec lesquels elle a établi une relation de confiance.

5 activités à faire dans le coin

Phare et abbaye

Haut de 37 mètres, doté de 163 marches, le phare domine la Pointe Saint-Mathieu. On peut le visiter et profiter ainsi de la vue imprenable qu’il offre sur la région. À condition que le capricieux climat breton le permette, évidemment. Juste à côté, les ruines de l’abbaye construite au XIe siècle valent elles aussi le coup d’œil.

Jardin du Vaeré

C’est la cheffe Nolwenn Corre qui nous a recommandé ce jardin à Plougonvelin. Il a été créé et est entretenu par un monsieur retraité. Un passionné qu’on peut apercevoir en se promenant dans le jardin, privé, mais accessible à tous. Au fur et à mesure, des artisans et amis y ont contribué, recréant avec réalisme les attractions de la région. Impressionnant !

Accrorocher

Amateurs d’aventure, ceci est fait pour vous. L’îlot du fort de Bertheaume a été aménagé en parcours d’accrorocher. Au programme, plusieurs circuits comprenant tyrolienne, échelle spéléo, pont de singe, pont tibétain, pont népalais. À partir de 9 ans.

www.bertheaume-iroise-aventure.fr

Randonnée

Au départ de la Pointe Saint-Mathieu, on peut emprunter six itinéraires de randonnée. Ils nous font longer la superbe côte est de la Bretagne. Des décors sauvages qui portent la trace des débarquements de la Seconde Guerre mondiale. Les parcours sont disponibles gratuitement sur le site Visorando.

www.visorando.com

Landerneau

Située à une demi-heure de Brest, Landerneau est une agréable petite ville, à voir pour son pont habité. Le pont de Rohan est en effet l’un des plus vieux des 19 ponts bâtis d’Europe. Construit au XVIe siècle au fond de l’aber (une baie étroite formée par un fleuve envahi par la mer) qui servait de port, il abrite aujourd’hui des commerces.

Infos pratiques

S’y rendre: Plougonvelin se situe dans le département du Finistère, à environ 9h30 de route de Bruxelles.

Pour dormir: L’hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu propose des nuitées à partir de 150 €. Il est possible d’y ajouter un soin dans le spa Nuxe et un repas au restaurant gastronomique.

Pour manger: Le Bistrot 1954 attenant à L’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu propose une cuisine fraîche où les fruits de mer sont à l’honneur. Juste en face, la Maison du Phare, qui fait aussi office d’épicerie, vous régalera de ses salades et sandwichs à base de produits locaux.