Visite de jardins gallo-romains ; Fête du Bois; Bruxelles en fleurs, etc. : que faire ce week-end des 12 et 13 août

Labellisés "jardins remarquables", les magnifiques parcs et le potager d’inspiration antique de la villa gallo-romaine de l’Archéoparc de Malagne sont mis à l’honneur. Ce dimanche, la "Fête des jardins gallo-romains" convie à suivre les traces des jardiniers romains, au travers des quelque 300 variétés de plantes du jardin mosaïque et du potager, et des rencontres d’artisans, initiant à l’usage des plantes au cours de démonstrations d’artisanat. L’occasion de goûter le pain aux herbes du boulanger, d’expérimenter la cuisine sauvage ou bien encore de déguster une délicieuse tisane du jardin… Petits et grands viennent observer les papillons le long d’une balade guidée par Natagora, prennent part à de la cueillette sauvage, et assistent à une expérimentation archéologique unique dans le monde: la moisson de l’épeautre grâce au vallus, la moissonneuse gallo-romaine (à 16h30). Alors, prêts à encourager l’ânesse Capucine, mise à l’ouvrage ?

www.malagne.be

2. Fête du rail - Les 12, 13 et 15 août, de 9h à 18h - Gares de Ciney et de Spontin

Le bucolique Chemin de fer du Bocq s’anime pour son grand festival annuel. Durant les trois jours de la Fête du Rail, les cheminots en herbe peuvent profiter d’une superbe expérience dans le fabuleux monde du train d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui.

En temps fort, la spectaculaire ligne du Bocq comptant bon nombre d’ouvrages d’art se découvre à bord d’un antique train venu tout droit des années 60, tracté par une locomotive diesel. Durée du trajet complet: 1h55. Au menu également: la découverte de nombreux trains, des animations pour les amateurs de trains, mais pas que!, pour les grands et les petits.

Réservation: www.cfbocq.be

3. Ballons à tout va - Le 13 août, dès 15h - Le Roeulx

Dans le ciel du Roeulx, le Festival des ballons et des ailes emmène ses visiteurs dans les airs. Fort en sensations, le programme annonce l’envol spectaculaire d’une vingtaine de montgolfières, des shows aériens, des démonstrations d’aéromodélisme, des ateliers de cerfs-volants, des mini-montgolfières... et même un spectacle féerique et burlesque de bulles.

www.desballonsetdesailes.be

4. Joutes nautiques - Le 13 août - Namur, La Plante

Tirées d’anciennes traditions du XVIe siècle, les joutes nautiques opposent deux équipes folkloriques composées de jouteurs, pagayeurs, d’un tambour et d’un barreur, embarquées sur la Meuse pour un combat unique. Sera déclaré vainqueur celui qui reste en dernier lieu sur le tillac de la nacelle ou touche l’eau en dernier. Joutes féminines à 12h30, et masculines à 15h.

www.namur.be

5. Le temps des fleurs - Du 11 au 15 août - Hôtel de ville de Bruxelles

Flowertime transforme l’hôtel de ville de Bruxelles et ses abords en un endroit idyllique où il fait bon flâner. Les salles sont décorées de dizaines de créations florales riches en couleurs et en fruits, réalisées par 23 équipes de fleuristes venus du monde entier, et rendant hommage au surréalisme et à ses grands peintres.

www.flowertime.brussels

6. Cuisine du placard - Le 13 août, de 10h à 18h - Château de Deulin

Pour son marché de la cuisine du placard, la cour privée du château de Deulin se transforme en jolie place de marché villageois traditionnel. Ce marché du terroir met en valeur les conserves culinaires ainsi qu’une quarantaine de petits artisans travaillant leurs produits authentiques et naturels.

www.espacedeulin.be

7. Fête du Bois - Le 13 août, dès 10h - Sugny

Une douce odeur de sciures enivre le village de Sugny. La Fête du Bois révèle toutes les facettes du travail du noble matériau, avec de spectaculaires concours de bûcheronnage à la scie, hache ou tronçonneuse, dans lesquels s’affrontent des professionnels. On retrouve aussi du débardage à cheval, de la sculpture, une exposition de vieux tracteurs, une balade dans ces véhicules, des animations pour enfants... et un village viking!