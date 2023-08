Comment trouver le maillot qui correspond à sa morphologie

Bien sûr, vous êtes libre de porter ce que vous voulez. Mais certains maillots ou bikinis, vous siéront forcément davantage que d’autres. Alors, qu’est-ce qu’il faut savoir quand on choisit sa tenue de baignade ?

Maillot ou bikini

Maillot ou bikini, qu’importe. Les deux ont l’avantage de s’adapter à toutes les morphologies. Ce qu’il faut surtout vous demander, c’est si vous préférez en dévoiler plus ou moins… Le bikini découvre, certes, davantage le corps que le maillot, mais il est aussi plus facile à enfiler lorsque vous êtes à la plage et que vous ne disposez pas d’endroit où vous déshabiller, et permet un bronzage plus complet du corps. Le maillot, lui, est idéal si l’on veut masquer son ventre ou être plus protégé des effets néfastes du soleil. Gardez à l’esprit que le choix des motifs aura, lui aussi, un impact sur le rendu final de votre silhouette. En cas de complexes quant à d’éventuelles rondeurs, l’uni ou les lignes verticales seront vos meilleurs alliés. Tandis que fleurs imposantes et lignes horizontales épaissiront les corps de celles qui se trouvent trop maigres.

Selon sa silhouette

Morphologie en A, en H, en 8, en O, en X ou en V, tous les corps ont leurs particularités et leurs atouts. Le tout étant de savoir comment les sublimer. En optant pour un modèle de bikini ou de maillot qui saura vous mettre en valeur !

1. Morphologie A

Si vous avez une silhouette dite en A, avec les hanches plus larges que les épaules, les bikinis ou maillots qui mettent votre poitrine en valeur avec un balconnet ou un push-up, sont à privilégier.

2. Morphologie V

Si au contraire, vous avez les épaules plus larges que les hanches (silhouette V), dirigez-vous vers des bikinis avec un slip à frou-frou ou assortis de nœuds sur les côtés qui permettront d’élargir quelque peu cette partie du corps et ainsi équilibrer la silhouette.

3. Morphologie H

Pour les corps enH (avec une taille très peu marquée et hanches et épaules de même largeur), le bikini sera un choix idéal pour donner l’illusion d’une taille plus affinée.

4. Morphologie O

Les silhouettes en O, aux rondeurs généreuses, peuvent opter pour un bikini ou un maillot, tant que le décolleté est maxi pour libérer la poitrine.

5. Morphologie X

Avec un corps en X ou en 8 (avec épaules et hanches de même largeur, mais une taille marquée), vous avez l’embarras du choix, toutes les coupes sont adaptées à votre morphologie.