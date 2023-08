En voilier, dans les Cyclades, au gré du vent

Nous avons eu l’occasion de voyager au gré du vent dans les Cyclades (Grèce), à bord du Star Flyer. D’Athènes à… Athènes, une semaine entre nuits sur l’eau et jours à terre pour découvrir Éphèse, Patmos, Amorgos, Paros et Spetses.

1. Ephèse

Le Pirée athénien semble déjà bien loin (deux nuits et une journée en mer) quand le Star Flyer accoste à Kusadasi, en… Turquie. C’est le principal port d’accès pour rallier le célèbre et magnifique site archéologique d’Éphèse. Fondée environ en 3000 av. J-C (et alors en bord de mer, aujourd’hui retirée à plusieurs kilomètres), cette cité est un trésor de l’Antiquité (patrimoine de l’Unesco) et abrite notamment la maison de la Vierge Marie, le temple d’Artémis et des vestiges (théâtre, bibliothèque, maisons-terrasses…) qui sont autant de trésors pour les amateurs de passé que pour les photographes, voire les équilibristes sur marbre poli par le temps et le soleil…

2. Patmos

Le soleil brille déjà quand le Star Flyer jette l’ancre au large de Patmos (bien plus près de la terre que les gros bateaux de croisière obligés de rester plus au large, vu leur taille et leur tirant d’eau). Typique avec ses maisons blanches et ses volets turquoise, le paysage incite au farniente, voire aux plaisirs de la plage. Mais c’est aussi un lieu de pèlerinage pour certains, notamment vu le monastère de Saint-Jean (l’un des plus importants de la mer Égée) et la grotte de l’Apocalypse, autre site de référence et de l’Unesco. Autre curiosité: Patmos est jumelée avec… Auderghem depuis le 24 mai 2002.

3. Amorgos

Eaux cristallines, maisons traditionnelles aux murs éclatants de blancheurs, là aussi, moulins à vent, églises byzantines: ce décor de carte postale a tout pour séduire et il a d’ailleurs conquis Luc Besson qui y a tourné une partie de son film Le Grand Bleu. Mais cette petite île vaut aussi le détour pour son monastère, celui de Hozoviotissa, aussi spectaculaire que délicat d’accès, car perché à flanc de falaise côtière à quelque 300 mètres d’altitude (et plus de marches encore). Au-dessus, c’est le ciel, en dessous la mer… Non loin, la "capitale", Chora offre un réconfortant espace de récupération avec ses accueillantes ruelles et terrasses.

4. Paros

Preuve que nous voyageons "au gré du vent", la hauteur des vagues et la force d’Éole poussent le capitaine (Croate), Ante Basica, à "zapper" Mykonos et à se diriger vers Paros. Tant pis pour cette halte connue de nombreux touristes (trop désormais, en été, comme à Santorin…), mais Paros vaut aussi le détour, finalement. L’île rassemble les principaux ingrédients qui en font une destination de choix pour les vacances: plages de sable fin, nombreuses criques, monastères, vignes et oliveraies, etc. Dans l’Antiquité, elle était surtout connue pour son marbre blanc qui servit à de nombreuses sculptures comme la Venus de Milo.

5. Spetses

Pas la plus connue ou la plus originale, "l’île aux jasmins", qui regorge aussi de pins, de cyprès et de bougainvilliers grimpants, étonne par son calme sans doute dû à la quasi-absence d’autos – on s’y déplace principalement à deux-roues ou en calèches autour de son joli port. Relativement proche du port du Pirée (1h30 en ferry), elle attire depuis longtemps les riches athéniens le temps d’un week-end ou de vacances. Ce n’est pas pour rien que Spetses est surnommée le Monaco de la Grèce. Mais c’est aussi en raison de ses liens historiques avec les grandes familles d’armateurs et l’ancienne royauté.

6. Athènes

©

Que dire, qu’écrire, sur Athènes qui ne l’ait pas déjà été ? Riche d’une histoire exceptionnelle, la capitale grecque regorge de monuments et sites millénaires comme l’Acropole et son Parthénon, l’Agora antique, l’Olympiéion, le plus grand temple d’Athènes, dédié à Zeus, ou encore le stade Panathénaïque, et on en passe forcément. Mais Athènes, c’est aussi la place Syntagma (devant le parlement), point d’arrivée et de départ de… tout, avec ses gardes à jupettes (fustanelles) et chaussures à pompons ou, plus loin, un musée archéologique unique. Ce sont aussi des quartiers typiques comme la place Monastiráki et ses alentours, Plaka et autres endroits pittoresques.

Au gré des odeurs, de votre envie de vous rassasier de mezze, souvlaki ou salade… grecque, voire de la nécessité d’étancher votre soif avec du café glacé, de l’ouzo ou du retsina ou de faire du shopping "souvenirs" ou moderne, rues et ruelles de la capitale vous guideront vers ses nombreux points d’intérêt comme – dans des registres très différents –, le fameux marché central (les halles), les souks, la rue commerçante Ermou, etc. Joyaux secrets à dénicher: ces bars/restos roof tops avec vue imprenable sur le Parthénon. Un délice au coucher de soleil.

Infos: www.starclippers.com