Se baigner en eau froide, dans la nature, est bon pour le cœur, la peau, le moral et la libido

Sportif et militant

©JohanSebastian - stock.adobe.com

Certains associent la baignade en milieu naturel aux vacances, d’autres l’intègrent dans leur quotidien, comme un rituel dont ils ne peuvent plus se passer. Depuis les années ‘80, le Hutois Marc Hennau honore le fleuve qui traverse sa ville en plongeant à l’eau pour parcourir quelques centaines de mètres, le long des quais. Un exercice hebdomadaire, été… comme hiver. Sans combinaison. Il nage ainsi, poussé par deux motivations. Sportive pour la première, la discipline étant autorisée sur cette portion de Meuse car encadrée par son club CoolHuy, qui compte une soixantaine de nageurs. La seconde étant militante, revendiquant l’accès au public aux espaces de baignade naturels du pays pour la pratique sportive, "avec conscience et respect des autres usagers."

Et la sécurité ?

En mer, en rivière, en lac, la "nage en eau libre" est une discipline de natation à part entière. Et comme toute pratique sportive, elle appelle les nageurs à prendre des précautions de sécurité. En première règle, "ne jamais être seul", rappelle Marc Hennau, qui est président de CoolHuy. "Être bon nageur et capable de nager au minimum 100 m est un prérequis. Et pour éviter tout accident avec un autre usager du fleuve, nous nageons avec un petit sac flottant de couleur orange fluo, permettant de rester visible." Enfin, il va de soi que le nageur évite de boire la tasse… Quant au risque d’hydrocution ? Il ne semble pas menacer les nageurs bien encadrés et préparés, qui se mouillent la nuque au préalable.

Coup de fouet pour votre bien-être

©studybos - stock.adobe.com

Outre la discipline sportive de "nage en eau libre", une autre pratique de baignade attire les baigneurs en milieu naturel : la nage en eau froide, soit sous la température de 16 °C. Le Dr Sophie François est l’une de ces nageuses intrépides qui connaît les bienfaits mentaux et physiques réels de ces immersions. Et les vertus de l’eau froide ne sont plus à démontrer. Les bains en eau froide font réagir le corps comme un "coup de fouet". "On constate une stimulation du système immunitaire par l’augmentation des lymphocytes dans l’organisme des nageurs réguliers d’eau froide", explique le Dr François. J’observe aussi un effet positif sur les tendinites et les douleurs articulaires."

Les bienfaits psychologiques peuvent être intenses, euphorisants, tel un antidépresseur, car "le bain permet de libérer un tas d’endorphines, dont l’hormone du plaisir."

En bonus, "l’eau froide est un redoutable moyen de brûler des calories, en activant le corps à travailler plus fort sous la contrainte de température. Elle raffermit la peau et stimule le métabolisme des graisses brunes, ces graisses qui contribuent à réduire le risque de maladies inflammatoires."

Et certains confirment aussi un effet positif sur la libido.