Notre reportage exceptionnel sur un voilier quatre mâts en Grèce

Un préambule insistant et calculé, à l’heure où le gigantisme des bateaux de croisière a écorné l’image du secteur, avec pour dernière preuve, les critiques sociétales et environnementales qui ont fusé lors de la récente mise à l’eau de l’Icon of the Seas, mastodonte de 365 mètres de long, 20 ponts, 7 piscines ou 40 restaurants pour 7 600 passagers (entourés de 2 350 membres d’équipage). Loin, très loin de tout ça, c’est donc dans une atmosphère particulièrement détendue et au bruit du vent dans les voiles que le Stard Flyer, fier quatre mâts de 115,5 mètres de long, a récemment baladé ses quelque 125 passagers et 74 membres d’équipage, à travers les Cyclades du Nord, juste avant les tragiques incendies qui meurtrissent certaines régions de Grèce cet été

À bord, c’est la liberté totale

Il a beau ne pouvoir rivaliser en taille avec certains mastodontes qu’il côtoie dans les ports (quand il n’est pas au mouillage, soit une escale à l’ancre), on ne voit (presque) que lui. Car s’il peut faire figure de Petit Poucet avec ses quatre mâts (le plus grand culminant quand même à 63 mètres) et ses pourtant 115,5 mètres de long, le Star Flyer se distingue surtout par son style inspiré directement des fameux clippers apparus au milieu du XIXe siècle, l’âge d’or des grands voiliers. Très photogénique (surtout ses 16 voiles dehors, soit tout de même 3 365 m2), il en a la silhouette, la beauté, le raffinement même avec son teck et bois vernis, mais il offre aussi toute la modernité d’aujourd’hui où il le faut. Coté sécurité évidemment, mais également côté confort.

Le navire compte 83 cabines de 12 à 14 m2 de différentes catégories. ©

Vaisseau à taille humaine d’une capacité maximale de 166 passagers (83 cabines de 12 à 14 m2 de différentes catégories) accompagnés de 74 membres d’équipage (la majorité pour le département hôtellerie, soit cuisine et service, cabines, loisirs en escales, etc. ; le reste pour les machines, l’entretien, la voilerie, l’administratif…), ce voilier est un véritable acteur des croisières qu’il propose. Pas juste un moyen de locomotion. À bord, tout est calme et simplicité. Un seul pont, un seul espace restaurant (en version buffet aux petits-déjeuners et lunch ; service de… 7 plats si envie, à table, au dîner), un seul horaire commun, etc. De la bibliothèque au bar extérieur en passant par le salon-piano bar ou les deux (petites mais suffisantes) piscines, les endroits où se poser et se relaxer selon l’envie ne manquent pas à bord de cet hôtel flottant haut de gamme.

Chaque passager peut participer aux manœuvres avec les membres de l’équipage. ©

Mais outre le fait de naviguer d’île en île, faire l’expérience du Star Flyer c’est évidemment la singularité de naviguer sur un tel gréement, avec autant que possible, chaque soir, un lever des voiles (assez solennel à vrai dire) en musique, et la participation de… qui veut aux manœuvres. C’est aussi cette capacité à offrir un espace de vie quotidienne digne d’un hébergement haut de gamme tout en profitant d’une taille réduite pour amarrer dans des sites plutôt intimes, voire des baies et ports d’exception qui sont inaccessibles pour les grands paquebots.

Contrairement à l’image qu’elle peut avoir en général, la routine quotidienne n’est pas pesante, ici. Car le décor change tous les jours. Pourtant, c’est toujours la même rengaine une fois l’ancre jetée et les petit-déj’avalés: briefing du directeur de croisière, avec évocation historique documentée, mise à l’eau des navettes, les unes pour vous conduire aux ports et excursions (payantes en supplément), les autres à la plage et sports nautiques. Et chacun fait ce qu’il veut… Comme rester à bord aussi, jusqu’au départ en soirée vers une nouvelle destination. Elle est pas belle la vie ? Il faut croire que si quand on entend le taux de fidélité des croisiéristes à bord.

Une vie décontractée

©

La vie à bord des bateaux de la Star Clippers est décontractée. Comme le code vestimentaire d’ailleurs (la seule règle est le port d’un pantalon au dîner pour les hommes). Les passagers vont et viennent à leur guise, mangent quand ils le veulent (dans les tranches horaires proposées évidemment) et où et avec qui ils le désirent, car il n’y a pas de place attitrée. Cela facilite les rencontres variées qui se font très naturellement. Salon-bibliothèque, piscines, transats et bar tropical, sur le pont principal, sont disponibles quasiment à toute heure. Disponibles comme le capitaine et les officiers pour toute explication (sauf pendant les manœuvres).