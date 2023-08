De moins en moins de grandes sauterelles vertes, pourtant très utiles, dans nos jardins

Cet insecte peut impressionner par sa taille: 6 cm avec une envergure de 10 cm quand les ailes sont déployées. La grande sauterelle verte est… verte avec une bande brun rouille sur le dessus du dos. Vous avez toutes et tous déjà entendu les stridulations du mâle de cet insecte: l’animal, pour faire simple, frotte l’élytre gauche sur l’élytre droite et produit ce son reconnaissable entre tous. La grande sauterelle est adulte en juillet-août et l’accouplement peut alors avoir lieu, un accouplement qui n’en est pas vraiment un puisque le mâle dépose le spermatophore à l’entrée des organes génitaux de la femelle et ce sans copulation.