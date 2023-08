Le yaourt, un vrai atout pour la santé

Les yaourts fournissent aussi une bonne source de phosphore, utile à la minéralisation des os et des dents, ainsi qu’à la régénérescence des tissus. Les yaourts sont, en outre, riches en vitamine B12, qui intervient dans la croissance, la division cellulaire, l’équilibre du système nerveux, la synthèse des protéines, la formation des globules rouges, le métabolisme des glucides et des lipides.

Quelle composition ?

L’appellation "yaourt" désigne des laitages fermentés grâce à deux espèces de bactéries: les streptococcus thermophilus et les lactobacillus bulgaricus. Ceux-ci donnent aux yaourts leur consistance et leur goût spécifique, légèrement acidulé.

Les yaourts natures au lait entier fournissent des protéines, des lipides et des glucides, correspondant à un peu plus de 30% de protéines, 20% de lipides et près de 50% de glucides. Leur teneur en matières grasses s’élève, quant à elle, à environ 3,5%. Ils apportent aussi du calcium et du phosphore.

Le lactose, le sucre naturel du lait, est de son côté en partie dégradé en acide lactique, glucose et galactose par les micro-organismes à l’origine de la fermentation du yaourt. C’est pour cette raison que les yaourts sont généralement bien supportés par les personnes intolérantes au lait.

Les bienfaits et risques

Les produits laitiers participent à la prévention de l’ostéoporose, des maladies cardiovasculaires, du cancer du côlon et de l’obésité. En effet, ceux-ci semblent jouer un rôle dans la gestion du surpoids et dans l’apparition du syndrome métabolique.

De plus, les bactéries lactiques (ou ferments lactiques) auraient des effets bénéfiques sur la santé intestinale.

En revanche, en cas d’allergie aux protéines de lait de vache, la consommation de yaourt sera évitée. Attention, aussi, aux sucres: certains yaourts affichent des teneurs en sucre jusqu’à trois fois plus élevées que les yaourts nature. Il est donc toujours préférable de privilégier les yaourts nature, dans lesquels vous ajouterez éventuellement du sucre.

Les principaux types de yaourts

1. Le yaourt nature.

Yaourt d’entre les yaourts, ce produit laitier peut être additionné de sucre, de confiture, de miel ou de tout autre composé sucré. Si possible, conservez l’eau formée au-dessus, car il s’agit d’une source de protéines non-négligeable. Évitez aussi les 0% de matières grasses, des coquilles vides au niveau nutritif.

2. Le yaourt aux fruits

C’est le plus populaire dans les chaumières ! Mais il est beaucoup plus sucré que le yaourt nature, plus cher, et souvent pollué d’additifs (jusqu’à douze selon une association de défense des consommateurs). Le mieux est de le choisir bio.

3. Le yaourt à la grecque

Onctueux et frais, il est aussi bien plus calorique que le yaourt nature car il est enrichi de crème (comptez le double de calories). Celui à base de lait de brebis est encore plus calorique. À réserver à certaines occasions, mais peut-être pas au quotidien.

4. Le skir

Ce yaourt tendance provient d’Islande et se caractérise par son épaisseur. On lui a extrait l’eau par pressage, ce qui explique sa texture. Contrairement au yaourt grec, il est pauvre en matières grasses, contient très peu de calories et possède un fort pouvoir rassasiant. Bref, un allié de choix pour ceux qui sont au régime.

5. Le yaourt au lait de brebis

La particularité de lait de brebis est qu’il contient autant de lactose que le lait de vache mais qu’il est plus facile à digérer. De plus, il est plus riche en protéines que les autres laits. Il est donc particulièrement conseillé aux femmes atteintes d’ostéoporose.

6. Le yaourt au lait de chèvre

Il est idéal pour les personnes qui digèrent mal le lait de vache. Il se démocratise peu à peu et son goût n’est pas si fort qu’on l’imagine. On peut le majorer de quelques grains de sel pour en sublimer la saveur.

7. Les yaourts végétaux

Le plus connu est le yaourt au soja, mais on trouve aujourd’hui d’autres variétés au lait de coco, d’amande, de riz ou encore de chanvre. Il s’agit de la seule alternative aux yaourts de vache, chèvre et brebis, notamment pour les allergiques aux protéines laitières ou les intolérants au lactose. Ils sont, en outre, eux aussi très nutritifs, riches en vitamines et protéines.