Voici pourquoi Ryanair déconseille les réservations via des agences de voyage en ligne

Le transporteur recommande plus largement aux clients de toujours privilégier les sites internet des compagnies aériennes. De nombreuses agences de voyage en ligne leur fournissent en effet des informations inexactes sur les passagers, ce qui peut empêcher ces derniers de gérer leurs réservations et de faire les déclarations de sécurité nécessaires au voyage, ainsi que de recevoir des informations importantes sur leur voyage de la part de la compagnie aérienne, notamment les changements d’heure de départ potentiels, les retards et les mises à jour sur les annulations de vol, illustre Ryanair.

"Les agences en ligne continuent de faire croire aux passagers qu’ils obtiennent le prix le plus bas en annonçant des tarifs inférieurs à ceux de la compagnie aérienne elle-même. Cependant, ces ‘tarifs réduits’ ne sont souvent rien d’autre que des appâts pour attirer les clients avant de leur imposer des majorations cachées pouvant aller jusqu’à 200% dans certains cas", prévient la compagnie à bas coûts.

Ryanair n’entretient d’ailleurs aucune relation commerciale avec ces agences en ligne, qu’elle n’autorise en outre pas à vendre ses vols, insiste-t-elle.