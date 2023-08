1. La sécurité des petits bouts avant tout

Pour les plus jeunes, les bouées sont d’abord et avant tout synonymes d’une protection efficace contre les risques de noyade, en plus d’être une aide bien nécessaire pour ceux qui apprennent tout juste à nager. La bouée est alors choisie sous format de siège flottant, avec un petit dossier pour reposer la tête et deux trous pour faire passer les jambes de bébé et lui permettre de rester en position assise sans crainte. Ce qui est souvent plus rassurant pour ceux qui ne sont pas encore totalement initiés aux plaisirs de l’eau. Le corps est immergé dans sa quasi-totalité et les jambes peuvent battre librement sous l’eau. Assurez-vous cependant que ce type de bouée est suffisamment large pour offrir une stabilité optimale à votre enfant.

2. Licorne ou flamand rose pour ados stylés

Impossible que vous soyez passés à côté de cette tendance dans le monde des bouées. Les versions "licorne" et "flamand rose" ont conquis un nombre inimaginable de personnes à travers le monde, notamment par le biais des influenceurs qui les ont rendus tellement "instagrammables" et posent avec elles sur tous leurs réseaux sociaux. Ces bouées existent en plusieurs versions, plus petites ou plus grandes, de toutes les couleurs, aussi transparentes, chevauchables ou non, etc. Si elles peuvent se montrer très encombrantes, nul doute que les adolescents, mais les enfants et adultes aussi, s’en montreront très satisfaits. On les gonfle aisément et il n’y a plus qu’à profiter ! Un véritable must have de l’été pour tous ceux qui veulent avoir l’air stylé en toutes circonstances.

3. Un pouf double emploi pour les plus grands

Les bouées ne sont évidemment pas réservées qu’aux enfants et adolescents. Qui n’apprécie pas, sous une chaleur torride, de flotter sur l’eau, les pieds immergés, le visage seulement arrosé par quelques gouttes rafraîchissantes, en sirotant tranquillement son cocktail ? Mais le souci des bouées, c’est qu’elles ne sont pas toujours du plus bel effet dans une décoration extérieure… Et l’idée de devoir les dégonfler et regonfler chaque jour n’a rien de très réjouissant. La solution idéale ? Opter pour les poufs flottants XXL. On les trouve en différents coloris et tailles. L’avantage étant qu’ils peuvent tant trouver leur place à côté de la piscine que dedans. Ils sèchent rapidement et flottent sans le moindre encombre. Parfait donc pour les adultes qui veulent profiter du confort des bouées sans mettre à mal l’aspect esthétique de leur jardin aménagé avec soin.