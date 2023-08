De Homps à Capestang, au fil de l’eau, sur le Canal du Midi

De belles découvertes qui en appellent d’autres. Car les 240 km de voies d’eau navigables offrent une foule de possibilités de croisières, d’Agde à Toulouse, en passant par Carcassonne, Narbonne, Castelnaudary… les destinations ne manquent pas.

1. Homps

Ce petit village charmant a connu son heure de gloire avec l’aménagement du canal du Midi. Son port a permis le transport de vin, la région comportant d’innombrables crus (minervois, languedoc, coteaux-de-peyriac). Aujourd’hui, le lieu est devenu un agréable port de plaisance. Non loin, se trouve le lac de Jouarres, où l’on peut pratiquer des sports nautiques et se baigner. Sur le bord du canal, le restaurant semi-gastronomique En bonne compagnie est tenu par un Anglais tombé amoureux du coin. Une halte s’impose.

www.en-bonne-compagnie.com

2. Argens-Minervois

Premier arrêt à Argens-Minervois (prononcez "argin"). Notre regard est tout de suite attiré par la terrasse pittoresque de la Guinguette (lire en page suivante). En s’avançant un peu plus dans les terres, à quelques minutes du canal, on se retrouve tout de suite dans le cœur du village, qui compte de belles bâtisses, comme le château, l’église Saint-Vincent et des lieux de balade et de pêche (le matériel peut être loué sur place), à l’instar du lac des Aiguilles, situé à un gros quart d’heure à pied.

www.tourisme-corbieres-minervois.com

3. Le château de Paraza

C’est l’histoire d’un couple de médecins parisiens et ses trois enfants qui ont tout plaqué pour faire du vin. Les parents, Pascal et Annick Danglas ont acquis le château de Paraza, qui a notamment abrité durant sept ans Pierre-Paul Riquet, le concepteur du canal du Midi (lire en page suivante), en 2005. Leurs enfants, Antoine, Mathieu et Lucile se sont, par la suite, pleinement investis dans ce projet ambitieux. "On fait tout nous-mêmes, souligne la cadette, Lucile. Nous produisons 150 000 bouteilles par an, sous l’appellation minervois, IGP pays d’oc. Notre gamme contient trois blancs, deux rosés, huit rouges et un crémant de Limoux."

La dégustation – sur réservation – se fait dans une ancienne cave de 1850 aux proportions impressionnantes, superbement rénovée. La bâtisse et ses jardins accueillent d’ailleurs des mariages et autres réceptions.

Quant au château, construit en 1612 et agrémenté d’une piscine et de jardins en terrasses, il abrite désormais cinq chambres d’hôtes spacieuses et équipées de salles de bains luxueuses. De quoi passer quelques jours de dépaysement total avec une vue imprenable sur le canal et les vignes alentour.

www.chateau-de-paraza.com

4. Le Somail

Le hameau du Somail nous accueille par son petit pont de pierre et la maison du garde. Son nom viendrait du terme "sommeil" puisque les voyageurs s’y arrêtaient pour se reposer. Pour en savoir plus sur son histoire très riche et celle du canal du Midi, rien de tel que de s’arrêter à l’office de tourisme, où Marga vous accueille dans presque toutes les langues. Juste à côté, le Glacier du Somail sert crèmes glacées et crêpes.

5. Capestang

Le clocher de la collégiale Saint-Étienne, qui culmine à 43 m de haut, donne à Capestang une silhouette repérable de loin. L’édifice vaut la visite et Dominique, guide conférencier passionné, vous emmènera jusqu’à la terrasse du clocher où une superbe vue panoramique vous attend. La cité compte d’autres bâtiments exceptionnels, tels que le château des archevêques de Narbonne, relié à la collégiale par un passage souterrain. Celui-ci possède une grande salle avec d’étonnants closoirs en bois.

0033 4 67 37 85 29

Pierre-Paul Riquet: l’œuvre inachevée

Les Romains en parlaient déjà. Relier l’Atlantique à la Méditerranée était un projet de longue date. Et c’est Pierre-Paul Riquet qui s’y est mis.

L’idée était intéressante. Créer un passage par voie d’eau entre l’Atlantique et la Méditerranée permettrait un gain de temps énorme et plus de sécurité. Le détroit de Gibraltar, au sud de l’Espagne, était notamment source de danger. Ce canal offrirait aussi des revenus importants grâce aux péages, entre autres.

Tout le monde y a donc pensé, des Romains à Henri IV, en passant par Charlemagne, François Ier et Charles IX. Mais c’est sous le règne de Louis XIV que l’exploit est accompli.

Non pas grâce au roi ni à son ministre Colbert, mais par la volonté d’un homme, Pierre-Paul Riquet (photo), petit notable de Béziers sans aucune connaissance du domaine. L’homme s’est lancé, corps et âme, dans l’aventure. Il y a mis toutes ses économies et a endetté ses descendants durant 40 ans… avant que le canal leur assure une fortune colossale.

En moins de 15 ans

C’est en 1667, avec l’accord de Louis XIV et de Colbert, qu’il a réussi à convaincre, que Pierre-Paul Riquet entame l’énorme chantier entre Toulouse et Sète, soit 240 km de long. Avant cela, le génie a trouvé des solutions pour passer outre les problèmes de dénivelés, grâce à l’invention des écluses par Léonard de Vinci, et d’alimentation en eau via la captation des rivières de la montagne Noire, située un peu plus au nord.

Les travaux ont duré 14 ans. Ils ont été inaugurés en 1681. Malheureusement, sans son concepteur. Pierre-Paul Riquet, que ses contemporains ont surnommé "le génie des deux mers", est mort sept mois plus tôt. Il restait à peine 4 km à aménager.

Aujourd’hui, le canal du Midi a perdu sa vocation commerciale. Il est désormais emprunté par les touristes, notamment pour sa richesse architecturale. Les ouvrages d’art sont nombreux et souvent exceptionnels. Quand on navigue, on n’admire pas seulement les paysages, on s’émerveille devant les petits ponts de pierre – où l’on passe tout juste en bateau -, les ponts-canaux d’où on surplombe d’autres voies d’eau, les aqueducs, les vieilles bâtisses d’éclusiers… Le spectacle est permanent.